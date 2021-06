Przed rozpoczęciem meczu Walii z Danią, Gareth Bale przekazał Simonowi Kjaerowi koszulkę, na której gracze wyrazili wsparcie dla Christiana Eriksena. Duński pomocnik zasłabł podczas meczu z Finlandią i musiał poddać się operacji.

Na koszulce widniał napis: Christian, wracaj do zdrowia.



Stan zawodnika jest już lepszy. Wczoraj pojawił się on na treningu reprezentacji Danii, co było bardzo ważne dla reprezentantów kraju.



- Naprawdę wspaniale było go zobaczyć. Jego wizyta pomogła wielu chłopakom, pozwoliła wymazać z pamięci ten widok, kiedy leżał na boisku. To dla nas bardzo ważne, zobaczyć go ponownie i jeszcze raz usłyszeć, że wszystko w porządku - stwierdził bramkarz Kasper Schmeichel.

