Duńczyk podczas starcia swojej kadry z Finlandią zasłabł i padł na murawę. Konieczna była reanimacja, a mecz przerwany został na ponad godzinę. Ostatecznie go dokończono (wygrała Finlandia, 1-0) lecz do teraz trwają spory, czy była to decyzja słuszna.

Życiu piłkarza nie zagraża już niebezpieczeństwo, lecz by oddać mu hołd reprezentacja Danii i Belgia, która będzie się z nią mierzyć w czwartek o 18:00 wykonają niezwykły gest. W 10. minucie ich starcie zostanie przerwane, by piłkarze i kibice mogli dodać otuchy 29-latkowi.



Informację o takiej akcji przekazał podczas przedmeczowej konferencji prasowej Romelu Lukaku. Jak dodał, chciałby odwiedzić Eriksena w szpitalu, choć póki co nie miał jeszcze takiej możliwości. - Rozmawiałem już o tym z trenerem i czekam na potwierdzenie - powiedział.



Belgia w swoim pierwszym meczu Euro 2020 rozbiła Rosję, wygrywając 3-0.



