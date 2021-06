A to imprezy oddalone od siebie o rekordowo długie trzy lata, czego nie mieliśmy wcześniej przed 1960 roku. A zatem w latach 2018-2021 niemiecka reprezentacja osiągnęła najgorsze wyniki w dziejach. Dotąd bowiem regularnie była notowana wysoko, zdobywała trofea i dochodziła do ćwierćfinałów czy półfinałów. Z grup nie udało się jej wyjść tylko trzykrotnie na Euro - w 1984, 2000 i 2004 roku. Te dwa ostatnie turnieje mistrzostw Europy przedzieliła jednak udanym występem na azjatyckim mundialu w 2002 roku, gdzie Niemcy zajęli drugie miejsce.



Podczas poprzedzającego Euro 2000 mundialu w 1998 roku Niemcy odpadli z Chorwatami dość wcześnie, ale jednak był to już ćwierćfinał. Na mistrzostwach świata tylko raz nie udało im się wyjść z grupy - w 2018 roku.





Właśnie ten turniej w zestawieniu z obecnym Euro 2020 to najgorszy niemiecki występ na dwóch kolejnych dużych turniejach piłkarskich. Brak wyjścia z grupy plus odpadnięcie już w 1/8 finału sprawiły nawet, że Joachim Löw przeprosił nawet kibiców za występ Niemców. Drużyna, która w 2014 roku była mistrzem świata, teraz zawiodła kompletnie i odpadła z Anglią.



Do tej pory najgorszą niemiecką serią była ta z początku lat sześćdziesiątych, gdy na mundialu w 1962 roku zespół Niemiec odpadł w ćwierćfinale, a na Euro 1960 w ogóle się nie zakwalifikował. Debiutem Niemiec na mistrzostwach Europy okazał się dopiero turniej w 1972 roku, zresztą od razu dla nich zwycięski.