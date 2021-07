Do legendy przeszedł bramkarz Iker Casillas apelujący do sędziego, żeby przerwał męki Italii. Przy wyniku 0-4, w doliczonym czasie gry piłkarze Cesare Prandellego mieli serdecznie dość piłki. Buffon, Bonucci, Pirlo, De Rossi, Balotelli przeżywali sportowy koszmar na jawie. Tak jak Chiellini zmieniony z powodu kontuzji po 20 minutach.

Euro 2020. Wielki dzień Hiszpanii

Dla Włochów to był straszny moment, choć niedługo po aferze hazardowej dotarli aż do finału mistrzostw Europy, a ich start w Polsce i na Ukrainie uważano w kraju za sukces. W półfinale pokonali Niemców, w pierwszym meczu Euro 2012 prowadzili z Hiszpanami 1-0. Mistrzowie świata wyrównali na 1-1 (gol Cesca Fabregasa). Drużyna Prandellego była wtedy lepsza: powtórka w finale w Kijowie zapowiadała się pasjonująco.

Reklama

Pasjonująca była wyłącznie dla złotego pokolenia Hiszpanów. Andres Iniesta, Xavi Hernandez, David Silva wymieniali piłkę w tempie nieosiągalnym dla rywali. Hiszpanie mieli jeden z tych dni, w których wznoszą się na poziom nieosiągalny dla innych. Zdarza im się to do dziś i pozwala na osiąganie takich wyników jak 6-1 z Argentyną przed mundialem w Rosji, czy 6-0 z Niemcami w listopadzie w Lidze Narodów. Zwycięstwo Hiszpanów 4-0 w Kijowie było najwyższym wynikiem w meczu finałowym w historii mundiali i Euro. Do dziś nikt tego nie powtórzył.

Z tamtego niezwykłego pojedynku w kadrze Włoch przetrwała para stoperów Juventusu Chiellini-Bonucci. W drużynie Hiszpanii też tylko dwóch piłkarzy przyjechało na Euro 2020. Obaj z Barcelony: boczny obrońca Jordi Alba i pomocnik Sergi Busquets. Busquets jest kapitanem La Roja, jak Chiellini we Włoszech.

W rywalizacji piłkarzy Włoch i Hiszpanii długo dominowali ci pierwsi. W ćwierćfinale mundialu w 1994 roku Mauro Tassotti złamał nos Luisowi Enrique - dziś selekcjonerowi La Roja. Hiszpan płakał z bólu i wściekłości. To były łzy pożegnania z turniejem w USA. Włochy wygrały 2-1.

Euro 2020. Podobieństwo stylów

Kiedy w 1/8 finału Euro 2008 Hiszpanie trafili na Włochów - padł na nich blady strach. Pierwsi grali w grupie świetnie, drudzy słabo, ale La Roja nie wygrała z Italią meczu o punkty od igrzysk olimpijskich w Antwerpii w 1920 roku. Tym razem udało się zwyciężyć po serii rzutów karnych. Hiszpanie uważają, że to był moment przełomu, który stworzył złote pokolenie. Tamta, unikalna grupa graczy wygrała Euro 2008, mundial w RPA i Euro 2012. Żadnej innej drużynie narodowej nie udało się zdobyć złotych medali na trzech kolejnych wielkich turniejach.

Włosi szybko wzięli rewanż na Hiszpanach - już w 1/8 finału Euro 2016 we Francji. Wygrali 2-0 eliminując ówczesnych obrońców tytułu. We wtorek w półfinale Euro 2020 Italia jest faworytem. Obie wielkie nacje mają za sobą czas kryzysu. Włosi przepadli w kwalifikacjach mundialu w Rosji, Hiszpanie w trzech poprzednich wielkich turniejach nie przekroczyli 1/8 finału.

Luis Enrique i Roberto Mancini nie mają dziś w składzie gwiazd z pierwszych stron gazet. Są jednak trenerami charyzmatycznymi, którym udało się odbudować drużyny narodowe. Luis Enrique zrobił to zgodnie z hiszpańską tradycją, Mancini wbrew tradycji catenaccio. Oba zespoły grają dziś w podobnym stylu: z wykorzystaniem wysokiego pressingu i ataku pozycyjnego.

Piłkarze Italii w zadziwiający sposób odnaleźli się w nowym systemie 4-3-3. Zachowali efektywność gry defensywnej i zdecydowanie poprawili atak. Zdobyli na Euro 2020 aż 11 goli, tracąc zaledwie dwa. Hiszpanie strzelili 12 bramek z czego 10 przeciw Słowacji i Chorwacji. Nowy narodowy bohater Unai Simon sięgał do siatki pięciokrotnie, przy czym sam zawalił gola na 0-1 z Chorwacją, a w starciu ze Szwajcarią skiksowali stoperzy.

Która z drużyn awansuje jutro do meczu o złoto Euro 2020? Włochy mają dojrzalszy zespół, ale nieobliczalność młodych Hiszpanów bywa ich atutem.

Dariusz Wołowski