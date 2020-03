Media w Rosji z żalem komentują decyzję o przeniesieniu na przyszły rok piłkarskich mistrzostw Europy, przyznając, że rozgrywki padły ofiarą koronawirusa. Trener reprezentacji Stanisław Czerczesow przypomniał, że zdrowie kibiców jest ważniejsze niż turniej.

Czerczesow zwrócił się do kibiców z apelem: "wiemy, że cały rok nam kibicowaliście i wspieraliście nas. Wszyscy znaleźliśmy się w takiej sytuacji i jest jasne, że zdrowie kibiców jest ważniejsze niż te mistrzostwa".

"Prosimy, żebyście z większą uwagą traktowali siebie wzajemnie. Uważajcie na siebie i swoich bliskich. Życzę Wam cierpliwości i powodzenia!" - powiedział Czerczesow.

Jeden z głównych moskiewskich dzienników "Kommiersant" skomentował decyzję UEFA tytułem: "Mistrzostwa Europy nie przeżyły koronawirusa". Przesunięcie rozgrywek na późniejszy termin stwarza problem, ponieważ właśnie latem przyszłego roku mają odbyć się klubowe mistrzostwa świata w piłce nożnej - zwraca uwagę gazeta. FIFA zadeklarowała już jednak zmianę ich terminu.

Jednym z miast ME 2020 miał być Petersburg. Znany portal informacyjny z Petersburga, Fontanka.ru ubolewa, że mistrzostwa "nie dały rady i teraz będą to ME 2021". Pociesza się jednak, że "jeśli nic więcej się nie stanie, to w 2021 roku Petersburg czeka piłkarski rok", bowiem pod koniec maja planowany jest w mieście nad Newą finał Ligi Mistrzów, po którym odbędą się przeniesione mistrzostwa Europy.

Opisując falę odwoływanych imprez sportowych - prócz ME 2020, także rozgrywek w Rosji - Fontanka pisze: "jesteśmy chorzy bez piłki nożnej".