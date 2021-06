Euro 2020. "Miss Euro" pokazuje, jak należy otwierać butelkę coli

Były szkoleniowiec Legii Warszawa podczas swojej konferencji chwycił w dłonie dwie butelki coli i ze śmiechem otworzył jedną z nich (wykorzystując do tego drugą). To właśnie nagranie tej sytuacji wykorzystała w swoim materiale Marta Barczok.

Polka ma jednak inny sposób na to, by móc skosztować napoju. Otwiera go mianowicie... obcasem buta. Jednym, zręcznym ruchem wybija kapsel.





Zdjęcie / materiał zewnętrzny



"Miss Euro" z trybun oglądała mecz ze Słowacją, lecz nie przyniosła kadrze szczęścia. Jest też obecna w Sewilli, gdzie w sobotę zmierzymy się z Hiszpanią.



