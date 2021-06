- Wszyscy wiedzą, że od jakiegoś czasu prowadzę negocjacje z Barceloną. To dlatego, że chcę ponownie zagrać dla Ronalda Koemana. Musimy chwilę poczekać na konkrety, ale wkrótce pojawią się na ten temat nowe informacje - powiedział Memphis Depay w trakcie środowej konferencji prasowej przed meczem Holandia - Austria.

Ta wypowiedź ostatecznie potwierdza toczące się od dawna spekulacje. W nowym sezonie Memphis Depay zagra w barwach Barcelony. Jak donosi dziennikarz Fabrizio Romano, obie stron ustaliły już warunki kontraktu, który ma obowiązywać do 30 czerwca 2024 roku.

Memphis Depay odchodzi z Lyonu. Teraz Barcelona

W tej chwili zapis umowy analizują prawnicy piłkarza. Złożenie podpisów na dokumencie ma być jednak formalnością. 27-latek nie będzie kosztował ani centa, bowiem za dwa tygodnie wygasa jego kontrakt z Olympique Lyon.

Dlaczego Barcelona? O Depaya zażartą batalię toczyli również szefowie Juventusu Turyn, oferując mu roczną pensję o 3 mln euro wyższą niż klub z Camp Nou. Zawodnika to jednak nie przekonało. Zależało mu na tym, by znaleźć się w zespole prowadzonym przez Koemana. Panowie znają się doskonale z reprezentacji Holandii, gdzie 58-letni trener był zatrudniony przed przeprowadzką do Hiszpanii.



Depay spędził w Lyonie cztery i pół roku. W ostatnim sezonie rozegrał w tym zespole 40 spotkań. Zdobył w nich 22 bramki i zaliczył 12 asyst.

W pierwszym meczu Euro 2020 Holendrzy pokonali Ukrainę 3-2 po najlepszym jak na razie spektaklu turnieju. Zwycięską konfrontacją z Austrią zamierzają przypieczętować awans do 1/8 finału.

