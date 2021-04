Euro 2020. Media: O trzech piłkarzy więcej w narodowych kadrach

Selekcjonerzy piłkarskich reprezentacji narodowych będą mogli powołać 26, a nie jak zazwyczaj 23 zawodników do kadr na rozpoczynające się 11 czerwca mistrzostwa Europy - podają zagraniczne media. Oficjalne potwierdzenie spodziewane jest do końca tygodnia.

O powiększeniu liczby piłkarzy w kadrze mówiło się od dłuższego czasu, a pierwszy napisał o tym dziennik "The Times". To rozwiązanie, które miałoby nieco odciążyć zmęczonych wyjątkowo skompresowanym sezonem zawodników, a także dać drużynom większe pole manewru, gdyby podczas turnieju doszło do zakażeń COVID-19.

Jak informuje agencja AP, a także brytyjska stacja BBC, organ zrzeszający reprezentacje narodowe zwrócił się z taką rekomendacją do Komitetu Wykonawczego UEFA, który ma ją zatwierdzić w ciągu kilku najbliższych dni. Zdaniem BBC to tylko formalność, bo pomysł nie ma przeciwników.

W dotychczasowych edycjach mistrzostw Europy i świata zespoły mogły zgłosić 23 piłkarzy, w tym trzech bramkarzy.

W tegorocznych ME wystąpi m.in. reprezentacja Polski, która zagra w grupie E ze Słowacją, Hiszpanią i Szwecją. Spotkania rozegra w Sankt Petersburgu i Sewilli.

