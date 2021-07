Włoski dziennikarz Fabrizio Romano, powołując się na wstępny raport telewizji Sky Sport przekazał, że Spinazzola opuścił boisko z powodu zerwania ścięgna Achillesa.

Do kontuzji Spinazzoli doszło w 75. minucie, bez udziału ani kontaktu fizycznego z żadnym z rywali. Gracz AS Roma poślizgnął się, przestał biec i pokazał, że potrzebuje zmiany. Po chwili położył się na boisku i zalał łzami.

Zawodnikiem zajęły się służby medyczne, to one przeniosły piłkarza na nosze i zniosły z boiska. Chwilę wcześniej Spinazzola uratował "Italię" przed utratą bramki na 2-2, gdy zablokował uderzenie Romelu Lukaku zmierzające do pustej bramki.

Jeżeli wstępne diagnozy lekarskie znajdą potwierdzenie w badaniach, Spinazzolę czeka nie tylko obserwowanie Euro 2020 już tylko w roli widza. Tego typu kontuzja zazwyczaj oznacza kilkumiesięczny rozbrat z treningami i meczami.

MR