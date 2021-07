Euro 2020. Media: Anglicy przeznaczą premię za tytuł na cele charytatywne

Jeśli zespół trenera Garetha Southgate'a wygra niedzielny finał na Wembley z Włochami, to z tytułu premii UEFA na konto federacji trafi ok. 28 milionów euro. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, ok. 40 procent tej kwoty, czyli ponad 11 mln euro, miałoby zostać wypłacone zawodnikom i członkom sztabu reprezentacji.

Według kilku angielskich gazet, piłkarze z kapitanem Harrym Kane'em ustalili, że przekażą swoją część premii jako darowiznę na rzecz publicznej służby zdrowia (NHS) w geście podziękowania za zaangażowanie w walkę z pandemią COVID-19.



Reklama

Strefa Euro - zaprasza Paulina Czarnota-Bojarska i goście - Oglądaj!



Relacja audio z każdego meczu Euro tylko u nas - Słuchaj na żywo!