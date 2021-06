Belgowie to trzecia drużyna ostatniego mundialu, dlatego są jednym z głównych faworytów do wygrania Euro 2020. Na turniej nie zakwalifikowali się Grecy.



Obie drużyny za trzy dni rozegrają kolejne mecze towarzyskie. W ostatnim sprawdzianie przed Euro 2020 Belgia zmierzy się z Chorwacją. Z kolei Grecja zagra z Norwegią, której również zabraknie na mistrzostwach.



Na początku dwie dobre sytuacje mieli Grecy. Jednak dobrze w bramce spisywał się Simon Mignolet.



Belgowie odpowiedzieli po 14. minutach. Dobrą sytuację zmarnował Romelu Lukaku.



Belgia - Grecja. Bramka Thorgana Hazarda

Po kolejnych sześciu minutach podopieczni Roberto Martineza otworzyli wynik. Po składnej akcji i wymianie kilku szybkich podań do siatki trafił Thorgan Hazard. Jego brat Eden, który jest piłkarzem Realu Madryt, dostał wolne. Nie było go nawet w kadrze meczowej.



Hazard mógł podwyższyć prowadzenie w 36. minucie. Dobrze zamykał akcję, ale trafił w słupek.



Belgia - Grecja. Tzavellas dał remis

Do końca pierwszej połowy Belgia kontrolowała wydarzenia na boisku i pewnie utrzymała prowadzenie. Na drugą część jednak Grecy wyszli bardzo zmotywowani. Z każdą minutą wyglądali coraz lepiej i stwarzali zagrożenie pod bramką rywali.



W końcu, w 66. minucie, do wyrównania doprowadził Georgios Tzavellas. Mignolet obronił strzał głową Kyriakosa Papadopoulosa, po wrzutce z rzutu wolnego. Jednak przy dobitce Tzavellasa belgijski bramkarz był już bezradny.



W drugich 45 minutach to Grecy byli lepszą drużyną. W końcowych fragmentach mieli jeszcze kilka sytuacji, ale nie zdobyli już kolejnej bramki i mecz zakończył się remisem.



Belgia - Grecja 1-1

Bramka: 1-0 T. Hazard (20.), 1-1 Tzavellas (66.)



Towarzyskie

2021-06-03 20:45 | Stadion: Stade Roi Baudouin | Arbiter: Fábio José Costa Veríssimo 1 1 Belgia Grecja Mignolet Alderweireld Denayer Boyata Meunier Praet Dendoncker Hazard Doku Lukaku Carrasco Vlachodimos Androutsos Papadopoulos Tzavellas Tsimikas Galanopoulos Masouras Giannoulis Bouchalakis Bakasetas Pavlidis SKŁADY Belgia Grecja Simon Mignolet Odysseas Vlachodimos 82′ 82′ Toby Alderweireld 80′ 80′ Thanasis Androutsos Jason Denayer Kyriakos Papadopoulos Anga Dedryck Boyata 66′ 66′ Georgios Tzavellas Thomas Meunier 60′ 60′ Konstantinos Tsimikas Dennis Praet 69′ 69′ Konstantinos Galanopoulos Leander Dendoncker Giorgos Masouras 20′ 20′ 74′ 74′ Thorgan Hazard Dimitris Giannoulis 46′ 46′ Jeremy Doku 69′ 69′ Andreas Bouchalakis 46′ 46′ Romelu Lukaku 80′ 80′ Anastasios Bakasetas 74′ 74′ Yannick Carrasco 60′ 60′ Vangelis Pavlidis REZERWOWI Thomas Kaminski Sokratis Dioudis 90′ 90′ Matz Sels Alexandros Paschalakis Timothy Castagne Michalis Bakakis Brandon Mechele 60′ 60′ Leonardo Koutris 74′ 74′ Nacer Chadli Konstantinos Mavropanos 46′ 46′ Dries Mertens Achilleas Poungouras Albert-Mboyo Sambi Lokonga 69′ 69′ José Carlos Gonçalves Rodrigues 82′ 82′ Youri Tielemans 80′ 80′ Petros Mandalos Hans Vanaken 60′ 60′ Dimitris Pelkas 46′ 46′ Michy Batshuayi 80′ 80′ Manolis Saliakas Christian Benteke 69′ 69′ Emmanouil Siopis 74′ 74′ Leandro Trossard Christos Tzolis

STATYSTYKI Belgia Grecja 1 1 Posiadanie piłki 57,9% 42,1% Strzały 7 11 Strzały na bramkę 4 6 Rzuty rożne 2 2 Faule 14 8 Spalone 3 2