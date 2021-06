Relacja nie odświeża się automatycznie. Wciśnij F5.

Europejskie reprezentacje rozgrywają mecze towarzyskie, które mają być generalnymi sprawdzianami przed mistrzostwami Europy. Dziś przetestują się Belgia i Grecja.



Belgowie to trzecia drużyna ostatniego mundialu, dlatego są jednym z głównych faworytów do wygrania Euro 2020. Na turniej nie zakwalifikowali się Grecy.



Obie drużyny za trzy dni rozegrają kolejne mecze towarzyskie. W ostatnim sprawdzianie przed Euro 2020 Belgia zmierzy się z Chorwacją. Z kolei Grecja zagra z Norwegią, której również zabraknie na mistrzostwach.



Na początku dwie dobre sytuacje mieli Grecy. Jednak dobrze w bramce spisywał się Simon Mignolet.



Belgowie odpowiedzieli po 14. minutach. Dobrą sytuację zmarnował Romelu Lukaku.



Po kolejnych sześciu minutach podopieczni Roberto Martineza otworzyli wynik. Po składnej akcji i wymianie kilku szybkich podań do siatki trafił Thorgan Hazard.





Belgia - Grecja 1-0 - trwa I połowa

Bramka: 1-0 T. Hazard (20.)