By awansować do 1/8 finału Austriakom wystarczy najprawdopodobniej punkt. Powalczą o niego w poniedziałkowym starciu z Ukrainą (18:00). Oba zespoły mają na koncie po trzy "oczka".



Nowy program o Euro - codziennie na żywo o 12:00 - Sprawdź!

Do gry ponownie uprawniony będzie napastnik austriackiej kadry, Marko Arnautović. I już wiadomo, że znajdzie się w wyjściowej jedenastce.



Marko Arnautović wraca do wyjściowej jedenastki

- Zdecydowaliśmy, że Marko będzie grał od samego początku i to jest dobry moment, żeby to zakomunikować - oznajmił na niedzielnej konferencji prasowej selekcjoner Franco Foda.



Dla Arnautovicia będzie to pierwsza nominacja do podstawowego składu od listopada ubiegłego roku. Zagrał wówczas od początku spotkania przeciwko Norwegii w Lidze Narodów.

Reklama

W finałach Euro 2020 zaliczył jak na razie niewiele ponad pół godziny. Pojawił się na murawie w meczu z Macedonią Północną (3-1) w trakcie drugiej połowy i w samej końcówce potyczki skierował piłkę do siatki. Zaraz potem w niewybredny sposób obraził jednego z rywali, za co został zawieszony na jedno spotkanie. Bez niego Austria uległa Holandii 0-2.



Relacja audio z każdego meczu Euro tylko u nas - Słuchaj na żywo!



Arnautović rozegrał w drużynie narodowej 89 spotkań. Zdobył w nich 27 goli. Brakuje mu dwóch bramek, by na snajperskiej liście wszech czasów samodzielnie plasować się na trzecim miejscu. W tej chwili jest piąty. Rejestr otwierają Anton Polster (46 trafień) i Hans Krankl (34).



UKi



Euro 2020 - wyniki, tabela, strzelcy, terminarz fazy grupowej