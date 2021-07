W finale Euro 2020 między Włochami i Anglią doszło do serii rzutów karnych, która miała rozstrzygnąć o mistrzostwie "Starego Kontynentu". Marcus Rashford oraz Jadon Sancho zostali wprowadzeni w ostatnich minutach dogrywki na boisko tylko po to, bo podejść do "jedenastek" - obaj jednak nie wykorzystali swoich szans.



Chwilę potem nieudaną próbę zaliczył także Bukayo Saka i w efekcie Anglia przegrała mecz ze "Squadra Azzurra". Po porażce krytyka skupiła się głównie na graczach, którzy nie trafili strzelając z "wapna". Marcus Rashford odniósł się do całej sytuacji w mocno emocjonalnym wpisie na swoim twitterowym profilu.



Euro 2020. Rashford: Czułem, że zawiodłem

"Nie wiem nawet, jak zacząć i nie wiem jak ubrać w słowa to, co czuję w tej chwili. Miałem trudny sezon, myślę, że jest to jasne dla wszystkich i prawdopodobnie wyszedłem na finał z brakiem pewności siebie. Zawsze stawałem w razie potrzeby do karnego, ale teraz coś było nie tak" - zaczął swój wpis Rashford.

"W czasie długiego nabiegu oszczędzałem dla siebie czas i, nieszczęśliwie, rezultat nie był taki, jak bym chciał. Czułem, że zawiodłem kolegów z drużyny. Czułem, że wszystkich zawiodłem. Karny był jedyną rzeczą, którą miałem zrobić dla drużyny. Mógłbym strzelać karne przez sen, więc dlaczego nie strzeliłem akurat tego? Rozbrzmiewa to w mojej głowie odkąd kopnąłem piłkę i prawdopodobnie nie ma słowa, które by było w stanie to opisać. Finał. 55 lat. Jeden karny. Historia" - napisał piłkarz.

Piłkarz podziękował reszcie kadry za wspólne mistrzostwa Europy

Rashford przeprosił we wpisie za nieudaną próbę z 11. metra, jednocześnie podziękował całej drużynie Anglii za wspólny turniej.



"Wszystko, co mogę powiedzieć, to 'przepraszam'. Chciałbym, by wyszło to inaczej. W czasie, gdy będę wciąż przepraszać, chciałbym jednocześnie podziękować moim kolegom z drużyny. Tego lata odbyło się najlepsze zgrupowanie, jakiego kiedykolwiek doświadczyłem i wszyscy odegraliście w tym swoją rolę. Zbudowane zostało braterstwo, które jest nie do złamania. Wasz sukces to mój sukces. Wasze porażki są także moje" - stwierdził.

Zawodnik występujący na co dzień w Manchesterze United odniósł się również do ogromnej fali krytyki, lub też zwyczajnego internetowego hejtu, jaki spadł na niego po finale na Wembley.



"Wyrosłem w sporcie, w którym muszę czasem czytać rzeczy pisane o mnie. Nieważne, czy chodzi tu o kolor skóry, miejsce, z którego pochodzę, czy, jak ostatnio, jak decyduję się spędzać czas poza boiskiem. Mogę odbierać krytykę na temat moich występów przez całe dnie, mój karny nie był wystarczająco dobry, on powinien wpaść, ale nigdy nie będę przepraszał za to kim jestem i skąd pochodzę' - orzekł Rashford.

Marcus Rashford: To doprowadziło mnie na skraj łez

Po meczu z Włochami mural przedstawiający Rashforda, znajdujący się w miejscowości Withington (hrabstwo Greater Manchester), został pokryty obraźliwymi napisami przez wandalów. Lokalna ludność zareagowała na ten akt, zakrywając napisy i przypinając do muru dekoracje i wiadomości mające podnieść piłkarza na duchu. Rashford odniósł się we wpisie także do tej sytuacji.

"Nigdy nie istniał dla mnie bardziej przepełniony dumą moment niż ten, w którym noszę trzy lwy na mojej piersi i widzę moją rodzinę kibicującą mi wśród dziesiątek tysięcy ludzi. Marzyłem o dniach takich jak te. Wiadomości, które dziś otrzymałem były przytłaczająco pozytywne, a to, co wydarzyło się w Withington doprowadziło mnie na skraj łez. Społeczność, która zawsze otaczała mnie ramieniem wciąż mnie wspiera. Jestem Marcus Rashford, lat 23, jestem czarnoskórym mężczyzną z Withington i Wythenshawe w południowym Manchesterze. Jeśli nie posiadam niczego, to przynajmniej mam to" - dodał piłkarz.

"Dziękuję za wszystkie miłe wiadomości. Powrócę silniejszy. My powrócimy silniejsi" - zakończył swój wpis angielski napastnik.

Rashford jednym z najczęściej obrażanych sportowców na Twitterze

Jak wykazało ostatnio badanie serwisu pickwise.com, Marcus Rashford jeszcze przed finałem Euro był w czołówce sportowców obrażanych na Twitterze - w rankingu wyprzedził go jedynie LeBron James. Rashford w ciągu roku (czerwiec 2020 - czerwiec 2021) otrzymał 32 328 obelżywych wiadomości od innych użytkowników serwisu.

Zdjęcie Załamany Marcus Rashford chwilę po tym, jak trafił w słupek bramki bronionej przez Gianluigiego Donnarummę. Jego niewykorzystany karny przyczynił się do porażki Anglii. / ANDY RAIN/AFP/East News / East News

PaCze