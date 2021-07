W finale Euro 2020 reprezentacja Włoch zmierzy się z kadrą Anglii. Obie ekipy nie dały rady pokonać swoich rywali w regulaminowym czasie gry. "Azzurri" triumfowali nad Hiszpanią po serii rzutów karnych, a Anglicy pokonali Danię po kontrowersyjnej "jedenastce" w doliczonym czasie gry.



Przed niedzielnym finałem formę rywali skomentował pomocnik ekipy z Półwyspu Apenińskiego - Marco Verratti.

- Wspólnie oglądaliśmy ich mecz. Anglia jest bardzo silna fizycznie, ale posiada również zawodników, którzy grają dobrze technicznie i potrafią się utrzymać przy piłce. Zasłużyli na awans do finału - powiedział Włoch podczas konferencji prasowej.



- Nie podyktowałbym tego karnego, Anglicy mieli trochę szczęścia. To był bardzo ważny moment meczu i pozwolił im go wygrać - odniósł się do przebiegu półfinałowego starcia pomocnik.





Włochy - Anglia w finale Euro 2020. Verratti: Chcemy dać z siebie wszystko

Reklama

Strefa Euro - zaprasza Paulina Czarnota-Bojarska i goście - Oglądaj!



Włosi przeważali w większości spotkań Euro 2020, jednak przebieg poprzedniego starcia z Hiszpanią był inny i o wygranej zadecydowały karne.



- To będzie zupełnie inne spotkanie niż półfinałowy mecz. Wiele zależy od naszej gry w pomocy i właśnie w tej strefie musimy zrobić różnicę. Anglicy często zmuszają do popełniania błędów i wykorzystują swoje okazje. Każdy szczegół może być decydujący - podsumował Verratti.



Finał Euro 2020 odbędzie się w niedzielę na stadionie Wembley o godzinie 21. Transmisję tekstową - jak i audio - będzie można śledzić w Interii.



Nie możesz oglądać meczu? - Posłuchaj na żywo naszej relacji!



PA