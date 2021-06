56-letni Rossi prowadzi węgierską kadrę od 2018 roku. Jego kontrakt obowiązuje do 2025 roku i Włoch, który wcześniej prowadził kilka węgierskich klubów, zapowiedział, że zamierza dalej szlifować język, by jeszcze lepiej porozumiewać się z zawodnikami. Do tej pory korzystał głównie z tłumacza.

- Jesienią wrócę do szlifowania moich umiejętności językowych. Ale na razie muszę wziąć lekki oddech. Jadę na wakacje. Jak patrzę w lustro, to widzę, że w trakcie mistrzostw Europy postrzałem się o dwa lata - powiedział z uśmiechem szkoleniowiec Madziarów, którzy są rywalami Polaków w eliminacjach mundialu.

Reprezentacja Węgier kontra kadra Paulo Sousy

Marcowe spotkanie Węgrów z Polakami w Budapeszcie zakończyło się remisem 3-3. Rewanż w Warszawie odbędzie się 15 listopada na zakończenie kwalifikacji.

Węgry trafiły do teoretycznie najtrudniejszej grupy ME, z triumfatorami trzech ostatnich wielkich turniejów: mistrzami świata z 2014 roku - Niemcami, najlepszymi na kontynencie w 2016 Portugalczykami oraz zwycięzcami mundialu 2018 - Francuzami.

Zdobyli dwa punkty, remisując z ekipą "Trójkolorowych" 1-1 i Niemcami 2-2. W spotkaniu w Monachium dwukrotnie prowadzili, gola na 2-2 stracili w 84. minucie gry. Byli o krok od wyjścia z grupy.

Zdjęcie Marco Rossi / AFP

