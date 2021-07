Reprezentacja Włoch w znakomitym stylu przebrnęła przez Euro 2020 i sięgnęła po puchar, wygrywając w finale z Anglią.



Sukces kadry Italii tkwił nie tylko w efektownej i skutecznej grze, ale również atmosferze, którą udało się stworzyć wewnątrz drużyny. Włosi stanowili monolit i było to widoczne szczególnie podczas serii rzutów karnych, gdzie gracze Roberto Manciniego zawsze zachowywali zimną krew do końca.



Szkoleniowiec "Squadra Azzurra" tydzień po wygranej szerzej odniósł się do triumfu za pośrednictwem mediów społecznościowych.





Roberto Mancini: Niesamowita grupa. Chłopacy potrafiący się śmiać nawet w chwilach pełnych napięć

Reklama

Mancini stwierdził, że za sukcesem Włochów stało także: człowieczeństwo, lekkość i zaufanie:



- Niesamowita grupa. Chłopacy potrafiący się śmiać nawet w chwilach pełnych napięć jak rzuty karne. Pokazaliśmy, że można być wielkimi profesjonalistami, nie zapominając o byciu człowiekiem - napisał Włoch.



- Za to, że nasza pierwsza przygoda zakończyła się sukcesem chciałbym podziękować wszystkim fanom, piłkarzom, sztabowi oraz przyjaciołom - dodał.



Włosi sięgnęli po puchar na dużej imprezie pierwszy raz od 2006 roku. Wówczas Italia sięgnęła po mistrzostwo Świata.



PA