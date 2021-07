Euro 2020. Leonardo Spinazzola wyleciał do Finlandii. W poniedziałek będzie operowany

Do zakończenia ćwierćfinałowej konfrontacji Belgia - Włochy (1-2) pozostawał niespełna kwadrans, gdy Leonardo Spinazzola zasygnalizował konieczność zmiany. Od razu miał świadomość, że z jego lewą nogą stało się coś poważnego i nie będzie mógł kontynuować gry. Lekarz i masażysta, którzy wbiegli na murawę, potwierdzili to już po wstępnym badaniu.

Nazajutrz ogłoszono oficjalnie, że gracz Romy zerwał ścięgno Achillesa i potrzebny jest zabieg zespalający. Dla zawodnika finały Euro 2020 dobiegły końca. Straci również pierwszą część nowego sezonu, na murawie w tym roku już go nie zobaczymy.



Leonardo Spizazzola w tym roku już nie zagra

W niedzielę o 15.00 Spinazzola udał się czarterem z Rzymu do Finlandii. Towarzyszyła mu żona Miriam oraz klubowy lekarz Massimo Manara. W poniedziałek rano reprezentant Italii przejdzie operację w renomowanej klinice w Turku.

O jego szybki powrót do pełni sił zadbać mają prof. Sakari Orawa i dr Lasse Lempainen. Jeśli okres rehabilitacji przebiegał będzie pomyślnie, 28-letni piłkarz do treningów powinien wrócić za sześć miesięcy.



W sobotę podczas ostatniego wspólnego posiłku pożegnał się z kolegami z drużyny. Życzył im triumfu w ME, a w zamian otrzymał podziękowania za niebagatelny wkład drużyny narodowej do półfinału. Widać to na nagraniu zamieszczonym na Twitterze przez włoską federację.

W boju o finał "Squadra Azzura" zmierzy się we wtorkowy wieczór na Wembley z Hiszpanią. Początek spotkania o 21.00. Jedyna legalna relacja audio live tylko w Interii.



