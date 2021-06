Kraj komunistyczny tylko raz był futbolowym mistrzem Europy. Zdarzyło się to na samym starcie tej imprezy - w 1960 roku kiedy w Paryżu turniej - jeszcze pod nazwą Puchar Narodów - wygrał Związek Radziecki. To były zresztą najlepsze mistrzostwa Europy krajów tzw. demokracji ludowej, bo drugie miejsce zajęła Jugosławia a trzecie - Czechosłowacja.



Potem nie było już tak dobrze, a kiedy w 1989 nastała tzw. Jesień Ludów i upadł komunizm - całkiem zrobiło się licho. Trudności gospodarcze, kłopoty z transformacją sprawiły, że ogólnie ta część Europy stała się futbolowym zaściankiem, terenem hodowlanym gdzie największe piłkarskie talenty wzmacniają kraje Europy Zachodniej.

Co po upadku komunizmu udało się na Euro osiągnąć krajom byłego Układu Warszawskiego (plus Jugosławii, która w nim nie była)? Niewiele.



1992



W tamtym turnieju grało tylko osiem drużyn. Po raz pierwszy w turnieju pokazała się zjednoczona reprezentacja Niemiec. O jej sile stanowili zawodnicy wychowani w RFN, ale kadra pomieściła również największe talenty z Niemieckiej Republiki Demokratycznej: pomocników Matthiasa Sammera, Thomasa Dolla i napastnika Andreasa Thoma. Największą karierę zrobił Sammer - w świat wybił się z Dynama Drezno, apogeum formy osiągnie za cztery lata. Doll rozwinął się w największym enerdowskim porcie - Rostocku, ale do HSV w 1990 roku przeszedł już z Dynama Berlin. Thom, król strzelców enerdowskiej Oberligi w Dynamie Drezno. Wszyscy trzej zagrali w przegranym finale z Danią.

Dania wtedy wygrała, ale pierwotnie miała grać silna Jugosławia. Została jednak wykluczona w ramach sankcji ONZ za prowadzenie działań wojennych w Bośni. Przechylającym się powoli na bok potężnym statkiem okazała się Wspólnota Niepodległych Państw choć jeszcze w eliminacjach walczyła jako Związek Radziecki. Po grupowych remisach z Niemcami i Holandią miała nadzieję na coś więcej, ale te nadzieje rozbiła - dosłownie - Szkocja. Skończyło się 0-3.



1996



W angielskim turnieju zagrało po raz pierwszy szesnaście państw, aż pięć przyjechało z Europy wschodniej. Bułgaria z Christo Stoiczkowem dwa lata wcześniej zajęła czwarte miejsce na świecie, Rumunia z Gheorge Hagim też była rewelacją tamtego mundialu, ale w 1996 oba kraje były w grupie tłem dla Francuzów i Hiszpanów, Rumunia nie zdobyła nawet punktu. Lepiej poszło Chorwacji, która w ćwierćfinale odpadła z Niemcami, ale rewelacją była reprezentacja Czech, która zdobyła wicemistrzostwo. W grupie Czesi okazali się lepsi od Włochów i Rosjan, w ćwierćfinale ograli świetną Portugalię z Figo, Rui Costą czy Fernando Couto. W półfinale w karnych ograli Francuzów, dopiero w finale nie dali rady Niemcom, o wszystkim zdecydował tzw. "złoty gol", który przerwał dogrywkę. Cały świat usłyszał wtedy o Pavle Nedvedzie, Karelu Poborskym czy Radku Bejblu.



Największą karierę na Euro zrobił jednak chłopak z Drezna - wspomniany już Matthias Sammer. Okrzyknięty "nowym Beckenbauerem" (ma wyrost) dostał potem "Złotą Piłkę" magazynu "France Football".



2000



Na turniej finałowy przyjechały cztery reprezentacje (Rumunia, Jugosławia - czyli Serbia, Słowenia i Czechy). Rumuni potrafili wyprzedzić w grupie Anglików i Niemców a ich zwycięski mecz 3-2 z dumnymi synami Albionu to klasyka. Nie pomógł nawet atak Owen - Shearer. Z grupy wyszła też Jugosławia, świat zapamiętał dramatyczny remis 3-3 z sąsiednią Słowenią, która odłączyła się od niej dziewięć lat wcześniej. Czesi tym razem statystowali.



W ćwierćfinałach oba zespoły z dawnego bloku wschodniego zostały ustawione do pionu. Totti i Inzaghi wybili z głowy Rumunom chęć na coś więcej. Jugosławia w meczu z Hiszpanią honorową bramkę zdobyła w ostatniej minucie. Wcześniej straciła sześć...



2004



Rosjanie, Chorwaci, Bułgarzy i Łotysze nie wyszli z grupy będąc tylko tłem. Rewelacją za to byli Czesi, którzy przywieźli do Portugalii fantastyczną reprezentację, która miażdżyła wszystkich równo. Wieża z przodu czyli Jan Koller, błyskotliwi Milan Baros i Vladimir Smicer - budzili zachwyt. Czesi przejechali się po Łotyszach, Holendrach, Niemcach a w ćwierćfinale - po Duńczykach, tych ostatnich rozbijając 3-0. Niektórzy typowali ich na mistrzów Europy, ale w półfinale sposób na nich znaleźli grający antyfutbol późniejsi sensacyjni zwycięzcy - Grecy. Niemniej gdyby Polska kiedykolwiek zagrała taki turniej jak Czesi piętnaście lat temu - pieścilibyśmy go we wspomnieniach...



2008



Debiut Polski na Euro - mimo dobrych eliminacji - okazał się słaby. Tak jak Czesi i Rumuni nie zdołali wyjść z grupy. W ćwierćfinale znaleźli się za to Chorwaci, którzy po zwycięstwie w grupie z Polską w ćwierćfinale odpadli po karnych z Turcją. Największą sensacją okazała się Rosja, który po wyjściu z grupy złoiła Holandię 3-1, decydująca okazała się dogrywka, w której Andriej Arszawin i spółka zdobyli dwa gole. W półfinale nie mieli szans z Hiszpanią, ale to przecież była ta rodząca się wielka Hiszpania...

2012



Po raz pierwszy byłe państwa bloku wschodniego gościły Euro (byłego, bo kiedy jeszcze istniał, Jugosławia była gospodarzem w 1976 roku). Niestety nie popisały się - Ukraina i Polska odpadły już w rozgrywkach grupowych, podobnie jak Rosja i Chorwacja. Z grupy wyszły tylko Czechy bijąc Polskę we Wrocławiu 1-0. Jako ostatni przedstawiciel Europy Wschodniej polegli w ćwierćfinale z Portugalią a załatwił ich Cristiano Ronaldo;



2016

Jedyny raz w historii najlepszym krajem z państw dawnego bloku wschodniego okazała się Polska. We francuskim turnieju zaprezentowała się ich rekordowa ilość, ale w większości znowu były tylko statystami. W grupie odpadły debiutująca Albania a także Rumunia, Słowacja, Rosja, Ukraina i Czechy. Oprócz Polski z grupy wyszły także Węgry i Chorwacja, ale w 1/8 finału - imprezie po raz pierwszy brały udział 24 reprezentacje - nie zdobyły bramki i też odpadły. Najlepiej zaprezentowała się Polska, która w ćwierćfinale, po rzutach karnych - odpadła z późniejszym mistrzem Europy - Portugalią.

2020



W ćwierćfinałach znaleźli się Czesi i Ukraińcy, oba ekipy z trzecich miejsc. Czesi zagrają z Duńczykami, Ukraińcy - z Anglikami. Czy ktoś może przebić się do strefy medalowej?