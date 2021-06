​Euro 2020. Klasyfikacja klubowa i ligowa najlepszych strzelców

Euro 2020

Euro 2020 zmierza do ćwierćfinałów. To doskonały moment na podsumowanie zdobyczy bramkowej na turnieju. Sprawdzamy, piłkarze których klubów trafiali do bramki rywali najczęściej, a także zawodnicy których lig zaprezentowali się najlepiej.

