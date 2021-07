W trakcie niedzielnego finału Euro 2020 na Wembley o losach mistrzostwa "Starego Kontynentu" zadecydowały rzuty karne. Seria "jedenastek" zakończyła się w momencie, w którym strzał Bukayo Saki obronił Gianluigi Donnarumma.

Euro 2020. "Kiricocho!" - czyli jak Chiellini "sprowadził pecha" na Sakę

Tuż przed tym, jak Anglik uderzył z "wapna", kamery zarejestrowały, jak Chiellini wykrzykuje jakieś słowo w jego kierunku. Włocha o tę sprawę zapytał dziennikarz ESPN Argentina, Christian Martin, domyślając się, że mogła to być pewna argentyńska "klątwa".



"Cześć Christian, mogę potwierdzić to wszystko - Kiricocho!" - odpowiedział Chiellini w krótkim filmiku, który można znaleźć m.in. na Twitterze.

"Kiricocho", czyli legenda Estudiantes

O co w tym wszystkim chodzi? Historię klątwy przytacza portal goal.com. W latach 80. pewien młody kibic argentyńskiego zespołu Estudiantes de la Plata - Juan Carlos "Kiricocho" (lub Quiricocho) - pojawiał się nie tylko na meczach swojej ukochanej drużyny, ale także na wielu treningach zespołu.



Wówczas szkoleniowiec ekipy, słynny Carlos Bilardo, zauważył, że gdy tylko "Kiricocho" pojawia się na jakimś treningu, to jego zawodnicy w jakiś tajemniczy sposób z łatwością łapią kontuzję. Poprosił więc, by chłopak częściej wybierał się na ćwiczenia prowadzone przez rywali Estudiantes, by kontuzje dotykały przede wszystkim ich.



"'Kiricocho' był dzieciakiem z La Plata, który zawsze był z nami i od 1982 roku, w którym zostaliśmy mistrzami, traktowaliśmy go jako naszą maskotkę" - stwierdził niegdyś Bilardo. Jak trener sam przyznał, po jakimś czasie o chłopaku słuch zaginął, ale jego legenda przetrwała i do dziś piłkarze z całego świata chcą sprowadzić pecha na rywali, wykrzykują jego nazwisko.



Giorgio Chiellini rozegrał fantastyczne mistrzostwa

Na oficjalnym profilu Euro 2020 na Twitterze został zamieszczony materiał, na którym widać wyraźnie, jak Chiellini krzyczy w trakcie karnych w finale "Kiricocho!". Sekundy potem wpada w ramiona Locatellego, ciesząc się ze zdobytego mistrzostwa Europy.



Giorgio Chiellini ma za sobą bardzo udany turniej. W trakcie Euro stanowił - wraz Leonardo Bonuccim - podporę reprezentacji Włoch.

