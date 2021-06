Euro 2020. Kasper Hjulmand: Mam najlepszą robotę na świecie

Kasper Hjulmand, trener reprezentacji Danii, odrzuca możliwość powrotu do pracy w klubie. "Mam najlepszą robotę na świecie. Kocham to, co teraz robię. Kocham tę drużynę" - przyznał.

