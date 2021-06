Kontuzja Leona Goretzki wyłączyła go z możliwości występu w inauguracyjnym spotkaniu z Francją. Pomocnika Bayernu Monachium zabrakło nawet w kadrze meczowej.



Selekcjoner Joachim Loew zapowiedział jednak, że Goretzka będzie do jego dyspozycji podczas sobotniego spotkania z Portugalią.



Euro 2020. Loew: Goretzka uporał się z urazem

- Leon uporał się już z urazem i jest jedną z opcji do gry przeciwko Portugalczykom. Czas pokaże, czy wybiegnie na boisko w wyjściowym składzie, czy znajdzie się na ławce - powiedział niemiecki selekcjoner.



Goretzka w walce o skład nie ma łatwego zadania. W meczu z Francją za środek pomocy odpowiadali Toni Kroos oraz Ilkay Guendogan, wspomagani przez grających wyżej Thomasa Muellera oraz Kaia Havertza. Takie ustawienie wymusiło przesunięcie na bok Joshuy Kimmicha.



Złą informacją dla niemieckich kibiców są problemy Serge'a Gnabry'ego oraz Lukasa Klostermanna. Obaj nie brali udziału w ostatnim treningu.



Sobotni mecz z Portugalią może być dla Niemców kluczowy w kontekście awansu do kolejnej rundy. Nawet w przypadku wygranej z Węgrami w ostatnim meczu, trzy punkty mogą okazać się niewystarczające, by awansować do kolejnej rundy z trzeciego miejsca.

