Anglicy rozpoczęli rzuty karne w najlepszy możliwy sposób - swoje "jedenastki" pewnie wykorzystali doświadczeni Harry Kane oraz Harry Maguire. Później jednak do piłki zaczęli podchodzić bardzo młodzi zawodnicy.



Gareth Southgate czekał do końca, by wpuścić na boisko 23-letniego Marcusa Rashforda i 21-letniego Jadona Sancho. Obaj zmarnowali "jedenastki", podobnie jak zaledwie 19-letni Bukayo Saka.

Na łamach "Sky Sports News" głos zabrał Roy Keane, były irlandzki pomocnik Manchesteru United.



- Jeśli jesteś Sterlingiem lub Grealishem, to nie możesz tylko siedzieć i patrzeć, jak jakieś dzieciaki strzelają karne za ciebie! - zaatakował doświadczoną część piłkarzy angielskiej kadry.



Na odpowiedź Grealisha nie trzeba było długo czekać.



- Chciałem wykonywać karnego! "Staruszek" [Southgate - przyp.] podjął wiele dobrych decyzji, także dzisiaj. Ale nie pozwolę, by ludzie mówili, że nie chciałem wziąć karnego, kiedy powiedziałem, że chcę... - napisał na Twitterze kapitan Aston Villi.

Reklama

Zdjęcie Jack Grealish (z lewej) patrzący na świętujących Włochów / Eddie Keogh / Getty Images

WG