Immobile, podstawowy napastnik "Squadra Azzurra" w ME, który zdobył do tej pory dwa gole, przypomniał, że kiedy ostatnim razem zapowiadano mecz jego drużyny - Lazio Rzym z ekipą klubową Lukaku - Interem Mediolan, to Belg zdobył dwa gole, a stołeczny zespół przegrał 1-3.

"Unikajmy takich porównań i zapowiedzi, proszę" - dodał z uśmiechem 31-letni piłkarz.

Przesądny Ciro Immobile

Zapytany, czy zatem jest przesądny, odparł: "Oczywiście, przecież pochodzę z południa Włoch". Immobile urodził się w Torre Annunziata, w prowincji Kampania, nieopodal Neapolu.

Ćwierćfinał ME między Włochami a Belgią rozegrany zostanie w piątek o godz. 21.00 w Monachium.