Argentyńscy sędziowie zaliczyli bardzo udany debiut w rozgrywkach organizowanych przez UEFA. Na plus należy na pewno zaliczyć sytuację z 43. minuty, gdy arbiter w pewny i odważny sposób odgwizdał symulację Mykola Shaparenko. Choć na powtórkach symulacja była ewidentna, to na boisku nie zawsze wygląda to tak klarownie. Warto dodać, że to pierwsza żółta kartka na turnieju, która została pokazana za symulację.

Fernando Rapallini odgwizdał prawidłowy rzut karny w 55. minucie meczu za faul na Goranie Pandevie. Jak widzimy na powtórkach, obrońca Oleksandr Karavaev próbował wybić piłkę, jednak nie trafił w piłkę i w efekcie kopnął swojego rywala. Zastanawiające jest czy napastnik Macedonii Północnej nie zagrał w sposób niebezpieczny, czy tzw. nakładki. Moim zdaniem nie, gdyż był on w "bezpiecznej" odległości od rywala.

Pierwsza wideo-powtórka na boisku na EURO

W 82. minucie sędziowie VAR "przywołali" do monitora Fernando Rapalliniego, aby ten obejrzał sytuację sprzed chwili, gdy strzał z rzutu wolnego oddał Ruslan Malinovsky, a piłka odbiła się od muru. Jak ukazała powtórka, futbolówka odbiła się od ręki Daniela Avramovskiego. Ręka zawodnika była ułożona nienaturalnie w stosunku do wykonywanego ruchu, a w związku z tym sędzia był zmuszony do zmiany swojej decyzji i podyktowania rzutu karnego dla Ukrainy. Co więcej, winny został ukarany żółtą kartką, gdyż strzał był oddany w kierunku bramki.

Warto pochwalić także obu asystentów, którzy prawidłowo oceniali spalone. W 34. minucie bramkę na 2-0 zdobył Roman Yaremchuk. Rywale jednak sygnalizowali spalonego, jednak arbiter nie zdecydował się na podniesienie chorągiewki. Jak ukazała stopklatka z wyrysowaną linią przez sędziów VAR, strzelec gola nie był na spalonym, jednak do ofsajdu zabrakło naprawdę kilku centymetrów. Pięć minut później bramkę dla Macedonii Północnej zdobył Goran Pandev, jednak sędzia prawidłowo wskazał spalonego i gol nie został uznany.





Kim jest Fernando Rapallini?

Fernando Rapallini urodził się 28 kwietnia 1978 roku w Argentynie. Spotkania argentyńskiej Primera División prowadzi od 2011 roku, a sędzią międzynarodowym jest od 2014 roku. W 2019 roku był sędzią na Mistrzostwach Świata U20, które były rozgrywane w Polsce, a także Copa America, które były rozgrywane w tym samym roku w Brazylii, gdzie poprowadził mecz grupowy Peru - Brazylia (0-5).

Na trwającym już turnieju Fernando Rapallini pełnił rolę sędziego technicznego w meczu Belgia - Rosja, a jeden z jego asystentów był rezerwowym asystentem. Na EURO 2020 znalazł się w ramach wymiany sędziowskiej. W zamian za jego przyjazd do Europy, UEFA wysłała na turniej Copa America zespół sędziowski z Hiszpanii, na którego czele stoi Jesus Gil Manzano.