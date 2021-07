Haris Seferović to pierwszoplanowa postać reprezentacji Szwajcarii, która okazała się jedną z rewelacji finałów Euro 2020. Helweci dotarli do ćwierćfinału, wyrzucając wcześniej z turnieju Francje, czyli aktualnego mistrza świata. Odpadli dopiero po przegranym z Hiszpanią konkursie rzutów karnych.



29-letni snajper wpisał się na listę strzelców trzykrotnie. W fazie grupowej pokonał bramkarza tureckiego, a później zdobył dwa gole w konfrontacji z "Trójkolorowymi".



Haris Seferović na celowniku Tottenhamu

Jak można było się spodziewać, od kilku dni narastają spekulacje na temat najbliższej przyszłości Seferovicia, mimo że z Benficą Lizbona wiąże go kontrakt ważny do połowy 2024 roku. Włoski dziennikarz Rudy Galetti informuje, że pozyskaniem piłkarza żywotnie zainteresowani są szefowie Tottenhamu, z którym zamierza się pożegnać Harry Kane.



Seferović na celowniku "The Spurs" znajdował się już w zeszłym roku, gdy londyńską ekipą dowodził jeszcze Jose Mourinho. Wówczas skończyło się jedynie na przymiarkach. Jak będzie tym razem?



Galetti twierdzi, że za zawodnika trzeba będzie zapłacić nie mniej niż 25 mln euro. Portugalski "Record" przypomina z kolei o klauzuli odstępnego zawartej w umowie Szwajcara. Kwota do niej wpisana to 60 mln euro.



Seferović trafił do Benfiki w 2017 roku z Eintrachtu Frankfurt. W ubiegłym sezonie rozegrał 31 ligowych spotkań, zdobył 22 bramki (tytuł wicekróla strzelców) i zaliczył siedem asyst.

