Po zakończonym sezonie w lidze rosyjskiej Grzegorz Krychowiak udał się na krótki odpoczynek do Egiptu. Początkowo miał zameldować się w Opalenicy w poniedziałek. Później dostał zgodę na jednodniowy poślizg.

We wtorek rzecznik reprezentacji, Jakub Kwiatkowski, zakomunikował w rozmowie z Interią, że "Krycha" dołączy do zespołu do końca dnia. I rzeczywiście takie były ustalenia z zawodnikiem. Wygląda jednak na to, że w ciągu kilku następnych godzin sytuacja uległa zmianie.





Grzegorz Krychowiak wsiądzie do prywatnego samolotu

Jak donosi "Przegląd Sportowy" samolot z Kairu, którym podróżował piłkarz, miał dwugodzinne opóźnienie. Z tego powodu niemożliwa okazała się planowa przesiadka we Frankfurcie.



Krychowiak dotrzeć ma z Niemiec do Polski prywatnym samolotem. Wyląduje w Poznaniu i stamtąd uda się do oddalonej o niespełna 50 km Opalenicy.

Reklama

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Sprawdź!

W zgrupowaniu, które potrwa do 8 czerwca, weźmie udział 27 wybrańców Paulo Sousy. Później bazą "Biało-Czerwonych" będzie Sopot. Pierwszy mecz w finałach Euro 2020 Polacy rozegrają 14 czerwca w St. Petersburgu ze Słowacją.



KaS



Euro 2020 - zobacz terminarz fazy grupowej