Euro 2020. Grupka chłopców zaśpiewała ukraiński hymn przed swoim meczem

Wielkie turnieje piłkarskie generują ogromne zainteresowanie. To od nich większość kibiców zaczyna swe zainteresowanie futbolem, a dzieci zaczynają zwracać uwagę na późniejszych idoli.

Tak samo jest w trakcie Euro 2020. To turniej niezwykły, rozsiany po Europie. Choć przed rozpoczęciem mistrzostw nie bardzo było czuć atmosferę wielkiego święta, to jednak już w trakcie Euro napisało się kilka pięknych i inspirujących historii.

Jedną z nich stworzyła reprezentacja Ukrainy. Podopieczni Andrija Szewczenki doszli aż do ćwierćfinału, w którym ulegli 0-4 Anglii. Walczyli jednak dzielnie, a cały turniej mogą zaliczyć do udanych, bo było to dla nich historyczne osiągnięcie.

Piłkarze zainspirowali dzieci

Na swoich idoli patrzyli młodzi chłopcy w całym kraju. Grupka kilku dzieci z biednej dzielnicy Kijowa, zainspirowana drużyną narodową, odśpiewała ukraiński hymn, przed meczem na lokalnym boisku. Film z tego wydarzenia obiegł media społecznościowe.

Co ciekawe, to niejedyne oryginalne wykonanie hymnu narodowego na tych mistrzostwach. Kilka dni temu internet podbiło trzech włoskich kibiców. Zaśpiewali oni hymn swojego kraju używając jedynie nazwisk piłkarzy i trenera drużyny narodowej.

