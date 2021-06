Reklama

2. kolejka Euro 2020

2021-06-16 18:00 | Stadion: Bakı Olimpiya Stadionu | Arbiter: Artur Manuel Ribeiro Soares Dias Turcja Walia 0 2 DO PRZERWY 0-1 A. Ramsey 43' C. Roberts 90'

To była konfrontacja najmłodszej ekipy turnieju z półfinalistą poprzedniej edycji ME, u którego trzon kadry nie uległ znaczącej zmianie. O faworyta wytrawnych kibiców nie wypadało więc pytać. Wbrew bukmacherskim prognozom byli nim Walijczycy.

Mogli to potwierdzić już w 6. minucie, gdy doskonałe podanie od Garetha Bale'a otrzymał w polu karnym Aaron Ramsey. Prostym zwodem posadził na ziemi obrońcę i stanął oko w oko z bramkarzem. Jego strzał z narożnika pola bramkowego Ugurcan Cakir zdołał jednak odbić nogą na rzut rożny.



Turecki zespół szukał odwetu, ale do kolejnego groźnego incydentu dziesięć minut później ponownie doszło pod bramką Cakira. Po desperackiej próbie przerwania nawałnicy rywala piłka trafiła w łokieć Caglara Soyuncu. Walijczycy domagali się podyktowania "jedenastki". Arbiter pozostał jednak niewzruszony. Jak pokazały telewizyjne powtórki - miał rację.

W szeregi obronne Turków wkradł się po tej akcji chaos. Efekt? Wkrótce ponownie twarzą w twarz z Cakirem stanął Ramsey... i jeszcze raz zawiódł. Nie zachował zimnej krwi, uderzając z dużą siłą, ale niecelnie. Futbolówka poszybowała nad poprzeczką.





Aaron Ramsey otwiera wynik spotkania

Kiedy wydawało się, że pierwsza odsłona zakończy się bezbramkowym remisem, Ramsey jeszcze raz wystąpił w pierwszoplanowej roli. I tym razem zachował się jak należy. Idealnie wybiegł z głębi pola do zagrania Bale'a, przyjął piłkę na klatkę piersiową i przytomnym uderzeniem skierował ją obok rozpaczliwie interweniującego Cakira.



Tym samym zawodnik Juventusu Turyn został pierwszym Walijczykiem, który wpisał się na listę strzelców w dwóch turniejach o mistrzostwo kontynentu. Statystycy szybko również wyliczyli, że brał udział we wszystkich 12 akcjach bramkowych, jakie jego drużyna przeprowadziła w finałach ME. Świadczą o tym dwa gole i cztery asysty.

W przerwie selekcjoner reprezentacji Turcji dokonał dwóch zmian. W miejsce Okaya Yokuslu i Ozana Tufana pojawili się Merih Demiral i Yusuf Yazici. Tyle że roszady nie przyniosły pożądanego efektu.



Przed szansą na zdobycie wyrównującego gola stanął wprawdzie Burak Yilmaz, ale po jego efektownym uderzeniu z pięciu metrów piłka poszybowała nad bramką.



Gareth Bale jak... Raul Gonzalez Blanco

Do niecodziennej sytuacji doszło w 60. minucie. Arbiter uznał, że na linii bocznej " szesnastki" Mehmet Zeki Celik faulował Bale'a. Do rzutu karnego podszedł sam poszkodowany, ale przeniósł piłkę nad poprzeczką.



Ostatnim piłkarzem, który w finałach ME z jedenastu metrów nie trafił w światło bramki (nie licząc konkursu rzutów karnych po dogrywce), był Hiszpan Raul Gonzalez Blanco. Przytrafiło mu się to w meczu z Francją podczas Euro 2000.



W końcowych fragmentach spotkania przewaga w posiadaniu piłki należała do Turków. Brakowało im jednak argumentów czysto piłkarskich, by doprowadzić do wyrównania, a tym samym zachować realne szanse na wyjście z grupy A.

Arbiter pokazał aż cztery żółte kartki w 90+2. minucie spotkania. Doszło wówczas do gwałtownych przepychanek. Kara spotkała najbardziej krewkich jej uczestników - Yilmaza, Hakana Calhanoglu, Chrisa Mephama i Bena Davisa.



W piątej minucie doliczonego czasu gry drugiego gola dla Wyspiarzy zdobył Connor Roberts. Po analizie VAR sędzia uznał bramkę, ostatecznie pogrążając drużynę turecką. Z czterema punktami na koncie Walijczycy w zasadzie mogą być pewni gry w 1/8 finału.

Turcja - Walia 0-2 (0-1)

Bramki: 0-1 Ramsey (43.), 0-2 Roberts (90+5.)



0 2 Turcja Walia Çakır Çelik Ayhan Söyüncü Meraş Karaman Çalhanoğlu Yokuşlu Tufan Ünder Yılmaz Ward Roberts Mepham Rodon Davies Bale Morrell Ramsey Allen James Moore SKŁADY Turcja Walia Uğurcan Çakır Danny Ward Mehmet Zeki Çelik 90′ 90′ Connor Roberts Kaan Ayhan 90′ 90′ Chris Mepham Caglar Soyuncu Joe Rodon 72′ 72′ Cengiz Umut Meraş 90′ 90′ Ben Davies 75′ 75′ Kenan Karaman 61′ (k.) 61′ (k.) Gareth Bale 90′ 90′ Hakan Calhanoglu Joseff Morrell 46′ 46′ Okay Yokuşlu 43′ 43′ 85′ 85′ Aaron Ramsey 46′ 46′ Ozan Tufan 73′ 73′ Joe Allen 83′ 83′ Cengiz Ünder Daniel James 90′ 90′ Burak Yilmaz Kieffer Moore REZERWOWI Altay Bayındır Adam Davies Fehmi Mert Günok Wayne Hennessey 46′ 46′ Merih Demiral Rhys Norrington-Davies Ozan Muhammed Kabak Chris Gunter Muhammed Kerem Aktürkoğlu Neco Williams Taylan Antalyalı Tom Lockyer Orkun Kökçü 73′ 73′ Ethan Ampadu 83′ 83′ İrfan Can Kahveci Jonny Williams Dorukhan Toköz David Brooks 72′ 72′ Mert Müldür 85′ 85′ Harry Wilson 75′ 75′ Halil İbrahim Dervişoğlu Dylan Levitt 46′ 46′ Yusuf Yazıcı Tyler Roberts

STATYSTYKI Turcja Walia 0 2 Posiadanie piłki 63,3% 36,7% Strzały 12 15 Strzały na bramkę 6 9 Rzuty rożne 10 7 Faule 18 7

