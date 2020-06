Euro 2020. Fernando Santos przedłużył kontrakt

​Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Portugalii Fernando Santos przedłużył kontrakt do 2024 roku - poinformowała tamtejsza federacja (FPF). 65-letni szkoleniowiec pracuje z tym zespołem od sześciu lat. W 2016 poprowadził go do triumfu w mistrzostwach Europy.

Zdjęcie Fernando Santos /AFP

Santos jest najlepszym trenerem w historii Portugalii, biorąc pod uwagę liczbę wygranych meczów.

Reklama

"Selekcjoner będzie uczestniczył w turnieju finałowym Euro 2020, drugiej edycji Ligi Narodów - w tych rozgrywkach Portugalia będzie bronić tytułów - a ponadto w kwalifikacjach mistrzostw świata 2022 w katarze, Lidze Narodów 2023 i Euro 2024" - napisano na oficjalnej stronie internetowej FPF.

Najbliższa edycja mistrzostw Europy została przełożona na przyszły rok z powodu pandemii koronawirusa. Pierwotnie miała się rozpocząć w miniony piątek.

"To ogromny przywilej dla mnie i całego mojego sztabu, że możemy dalej podążać z pełną mocą w tym kierunku. Służba Portugalii i portugalskiemu futbolowi to zaszczyt i zamierzamy w dalszym ciągu wypełniać tę misję w taki sam sposób, jak dotychczas: zawsze z ambicją, którą jest zwycięstwo" - powiedział Santos.

W przyszłorocznych mistrzostwach Portugalia zagra w trudnej grupie F, do której trafiły także Niemcy i Francja. Czwarty zespół zostanie wyłoniony w barażach.