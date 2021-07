O godzinie 18:00 w dalekim Baku zmierzą się reprezentacje Czech i Danii. Mecz poprowadzi doświadczony holenderski arbiter Björn Kuipers, a asystować mu będą Sander van Roekel i Erwin E. J. Zeinstra. W roli sędziego technicznego wystąpi Sergei Karasev z Rosji, a w rezerwowym asystentem będzie jego rodak Igor Demeshko. Za monitorami VAR zasiądą Pol van Boekel i Kevin Blom z Holandii, a także Filippo Meli i Massimiliano Irrati z Włoch

Drugie spotkanie tego dnia rozpocznie się o godzinie 21:00. W Rzymie naprzeciwko siebie staną reprezentacje Ukrainy i Anglii. Mecz poprowadzi kontrowersyjny arbiter Felix Brych z Niemiec, a asystować mu będą Mark Borsch i Stefan Lupp. Sędzią technicznym będzie Carlos del Cerro Grande z Hiszpanii, a rezerwowym asystentem Juan Carlos Yuste Jiménez. Na VAR zasiądą niemieccy sędziowie w składzie: Marco Fritz, Christian Dingert, Christian Gittelmann i Bastian Dankert .

Reklama

Komentujemy każdy mecz Euro na żywo - Posłuchaj naszych relacji!



Zdjęcie Pomóż nam wybrać Miss Euro Maxmodels! / interia / materiały prasowe





Strefa Euro - zaprasza Paulina Czarnota-Bojarska i goście - Oglądaj!

Nominacja Felixa Brycha na ćwierćfinał jest zaskoczeniem. Niestety, ale ten doświadczony arbiter nie poradził sobie w meczu 1/8 finału, gdzie zmierzyły się reprezentacje Belgii i Portugali. Niemiecki arbiter nie kontrolował tego, co dzieje się na boisku, a do tego bardzo mało biegał, co przełożyło się na złe ustawienie, a sporo sytuacji rozstrzygał z dalekiej odległości.

Felix Brych popełnił jeden poważny błąd, gdy nie wykluczył z gry Pepe za agresywne, a nawet brutalne wejście w swojego rywala. Portugalski obrońca nawet nie próbował trafić w piłkę. Całą swoją siłę skupił na kopnięciu i jednoczesnym uderzeniu z łokcia w twarz Hazarda. Za takie zachowanie Pepe ujrzał tylko żółtą kartkę...