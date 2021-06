Christian Eriksen nie przebywa już w kopenhaskim Rigshospitalet - piłkarz po pomyślnym przejściu operacji wszczepienia kardiowertera-defibrylatora został zwolniony do domu. Nim jednak udał się do swojej rodziny, zobaczył się jeszcze ze swoimi reprezentacyjnymi kolegami.

Euro 2020. Eriksen spotkał się z resztą Duńczyków przed kolejnym meczem

Jak informuje w swoich mediach społecznościowych Dansk Boldspil-Union (DBU - Duńska Unia Piłkarska), Eriksen wybrał się do znajdującego się na północ od Kopenhagi Helsingoru, gdzie zgrupowana jest reprezentacja Danii. Piłkarz dodał otuchy swoim kolegom, przed którymi ostatni grupowy mecz na Euro 2020.



Eriksen z podziękowaniami dla fanów piłki

DBU zacytowało też słowa, które Christian Eriksen skierował do kibiców.



"Dziękuję za ogromną liczbę życzeń - to niesamowite uczucie zobaczyć coś takiego. Operacja poszła dobrze i czuję się dobrze, biorąc pod uwagę okoliczności. To wspaniałe uczucie zobaczyć znowu chłopaków po tym, jak zagrali fantastyczny mecz ostatniego wieczoru (po zaciętym meczu Duńczycy ulegli Belgom 1-2 - dop. red.). Nie muszę chyba mówić, że będę trzymał za nich kciuki w poniedziałek, gdy będą grać z Rosją" - powiedział piłkarz.

Piłkarski świat przeżył chwile grozy, gdy Eriksen upadł na murawę

Christian Eriksen stracił świadomość i upadł na boisko tuż przed zakończeniem pierwszej połowy meczu Finlandia - Dania, który odbywał się w sobotę, 12 czerwca na stadionie Parken w duńskiej stolicy. Jak się później okazało, piłkarz miał atak serca. Po reanimacji przeprowadzonej na płycie boiska zawodnik został przewieziony do pobliskiego szpitala, gdzie udzielono mu bardziej specjalistycznej pomocy.



Spotkanie Dania - Finlandia zostało po dłuższej przerwie wznowione. Mecz wygrali Finowie po bramce Joela Pohjanpalo. Sam Eriksen miał prosić swoich reprezentacyjnych kolegów o to, a by ci dokończyli mecz.

Cały piłkarski świat zamarł, gdy w trakcie meczu z Finlandią Eriksen upadł na boisko

