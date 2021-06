Eden Hazard nie może zaliczyć minionego sezonu do udanych. Reprezentanta Belgii prześladowały liczne kontuzje i w rozgrywkach ligi hiszpańskiej rozegrał jedynie 14 spotkań. Były gracz Chelsea także w czasie tego Euro 2020 na boisku pojawiał się jedynie po wejściu z ławki rezerwowych.



Wielu kibiców kwestionowało zasadność wydania na niego ponad 100 milionów euro.



- Nigdy nie zwątpiłem w swoje umiejętności. Wiem ile jestem wart na boisku, ale nie mogę powiedzieć, co dalej będzie z moją kostką (Hazard miał złamaną kość strzałkową przyp. red.). Najprawdopodobniej nie będzie jak dziesięć lat temu. Takie jest życie - powiedział Hazard, cytowany przez hiszpański dziennik "Marca".



Wiele wskazuje na to, że atakujący otrzyma szansę od pierwszej minuty w kolejnym meczu Euro 2020, w którym Belgia zmierzy się z Finlandią.



Strefa Euro - zaprasza Paulina Czarnota-Bojarska i goście - Oglądaj!





Euro 2020. Finlandia - Belgia. Eden Hazard: Mogę nie zagrać pełnych 90 minut, ale dam z siebie wszystko

Reklama

- Mogę nie zagrać pełnych 90 minut, ale na pewno dam z siebie wszystko. Zobaczymy jak będę się czuł. Kolejne kontuzje? Nie mogę o tym myśleć. Muszę stawić temu czoła i zrobić swoje - dodał.



Hazard zaliczył asystę w poprzednim meczu Belgii z Rosją. Ekipa Roberto Martineza zajmuje obecnie pierwsze miejsce w tabeli grupy B.

Relacja audio z każdego meczu Euro tylko u nas - Słuchaj na żywo!



PA