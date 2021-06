"Niestety źle poszło", "Niesamowita walka duńskich chłopaków", "Horror w Kopenhadze", "Wyjaśnienie, dlaczego belgijskie nogi są warte miliony" - brzmiały tytuły internetowych wydań duńskich gazet w czwartek wieczorem.

"Przegrana pomimo wymarzonego startu i cudownej bramki zaraz na początku meczu. Spodziewaliśmy się więcej, ale i tak jesteśmy zadowoleni z niesamowitej gry naszej drużyny" - skomentował dziennik "Ekstrabladet".

Gazeta podkreśliła, że mecz w 10. minucie miał swój wzruszający moment, gdy piłkarze obu drużyn i kibice oddali hold Eriksenowi. "Potem, niestety, zabrakło nam już szczęścia, a Belgowie po krótkim szoku na duńskiej ziemi powoli budzili swoje wojownicze żądze i szykowali broń. Później już pokazali naprawdę światową klasę. Pomimo przegranej, duńscy piłkarze wygrali jednak coś innego, serca wszystkich sympatyków futbolu" - zauważyła.

Reklama

Strefa Euro - zaprasza Paulina Czarnota-Bojarska i goście - Oglądaj!





Zdaniem "BT" piłkarze Kaspera Hjulmanda "wyraźnie pozbierali się po sobotnim szoku i zagrali znakomicie, najlepiej jak mogli tego dnia, pokazując wręcz dziki futbol co potwierdzi ponad 20 tysięcy świadków na trybunach i miliony przed telewizorami. Gramy dalej ponieważ nadzieja umiera ostatnia".

Były selekcjoner Danii Norweg Age Hareide, który ją wprowadził do ME, przekazał drużynie wiadomość" Zapomnijcie o wyniku, bo byliście tak fantastyczni, że po tym co pokazaliście, dacie sobie radę w kolejnym meczu z Rosją i będziecie dalej grać w tym turnieju. Ja nie mam żadnych wątpliwości, bo w pełni na to zasługujecie".

"Ten mecz był wręcz elektrycznym przeżyciem i wspaniałym wieczorem dla kraju znajdującego się w narodowej traumie, a także dla naszego Christiana, który musiał słyszeć w szpitalu dźwięki dochodzące ze stadionu. W takich chwilach wynik się nie liczy, ponieważ jest to już wyższy wymiar. Nasi piłkarze pomimo porażki zdali ten egzamin celująco" - skomentował dziennik "Politiken".

Zbigniew Kuczyński

Relacja audio z każdego meczu Euro tylko u nas - Słuchaj na żywo!

Wyniki, terminarz i tabela grupy B Euro 2020