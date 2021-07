Zespół trenera Kaspera Hjulmanda rozpoczął ME w dramatycznych okolicznościach, gdyż w 43. minucie spotkania z Finlandią na murawie stadionu w Kopenhadze zasłabł lider Duńczyków Christian Eriksen. Piłkarz był reanimowany na boisku, po kilku minutach odzyskał świadomość i trafił do szpitala. Opuścił go po kilku dniach po udanej operacji wszczepienia kardiowertera-defibrylatora.

Po dwugodzinnej przerwie mecz dokończono. W drugiej połowie Duńczycy nie wykorzystali rzutu karnego i stracili gola, przegrywając ostatecznie 0-1.

Euro 2020. O awansie Danii zadecydował ostatni mecz w grupie

Także drugi występ w turnieju zakończył się porażką mistrzów kontynentu z 1992 roku - 1-2 z Belgią.

O ich awansie do fazy pucharowej zdecydowała wygrana z Rosją 4-1 na zakończenie zmagań grupowych. W 1/8 finału Duńczycy pokonali w Amsterdamie Walijczyków 4-0, a w sobotę w ćwierćfinale w Baku uporali się z Czechami 2-1.

