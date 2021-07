Jak podaje "Calciomercato.com" Christian Eriksen ma dołączyć do piłkarzy Interu w drugiej połowie lipca. W Mediolanie duński pomocnik nie wróci rzecz jasna do treningów. Ma za to spotkać się z kolegami z drużyny oraz odbyć rozmowę z nowym trenerem Interu - Simone Inzaghim.

Eriksena mają także czekać kolejne badania. Portal "football-italia" zauważa bowiem, że we Włoszech zabronione jest granie z wszczepialnym defibrylatorem we wszystkich sportach kontaktowych.



Z tego powodu pomocnik nie mógłby nadal występować w Serie A, gdyby zdecydowano się nie usuwać urządzenia.



- Mamy nadzieję, że Eriksen odzyska zdrowie i wróci do pełni sił. Potem ocenimy aspekty sportowe. W tej chwili są one zdecydowanie mniej ważne - powiedział działacz Interu Beppe Marotta, cytowany przez "football-itala".





Christian Eriksen wróci do Mediolanu. Czekają go kolejne badania

29-latek doznał zatrzymania akcji serca podczas meczu Euro 2020, w którym Dania zmierzyła się z Finlandią. Piłkarz był reanimowany przez kilka minut i później został przewieziony do szpitala.



Inter Mediolan czekając na powrót Eriksena wzmocnił także linię pomocy. Do klubu trafił były gracz AC Milan Hakan Calhanoglu.



PA