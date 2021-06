Po dramacie Christiana Eriksena, który doznał zawału serca w trakcie sobotniego spotkania Dania - Finlandia, cały świat z niecierpliwością wyczekiwał wieści na temat stanu zdrowia duńskiego piłkarza.



Wszystko wskazuje na to, że sytuacja została już opanowana. Eriksen w stanie stabilnym przebywa w szpitalu, przytomność odzyskał jeszcze na murawie stadionu w Kopenhadze. Wcześniej trwała przejmująca walka o jego życie. Lekarz duńskiej kadry wyznał nawet, że w pewnym momencie piłkarz był już po drugiej stronie.



Christian Eriksen: Czuję się dobrze

Na szczęście wiadomość piłkarza Interu Mediolan do fanów jest bardzo optymistyczna.



- Cześć wszystkim. Dziękuję za wasze słodkie i niesamowite wsparcie i wiadomości z całego świata. To wiele znaczy dla mnie i dla całej mojej rodziny - rozpoczął Eriksen. Dalej uspokoił swoich fanów, co do stanu swojego zdrowia.

- Czuję się dobrze, zważywszy na okoliczności. Muszę jeszcze przejść kilka badań w szpitalu, ale czuję się w porządku - napisał Eriksen.



Dodał też, że trzyma kciuki za swoich kolegów, którzy pierwsze spotkanie przegrali 0-1 z Finlandią. Wynik tamtego spotkania nie był jednak najważniejszy - a Duńczycy wrócili na boisko rozbici traumatyczną walką o życie Eriksena.



- Teraz będę kibicował kolegom z reprezentacji Danii w kolejnych meczach. Zagrajcie dla całej Danii - poprosił 29-latek.

