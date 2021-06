Euro 2020. "Bild": Toni Kroos zakończy karierę reprezentacyjną

Dwa ostatnie wielkie turnieje są potężnym rozczarowaniem dla reprezentacji Niemiec. Na MŚ w Rosji zespół Joachima Loewa nie wyszedł z grupy, teraz pożegnał się z Euro już w 1/8 finału.



Już przed rozpoczęciem turnieju było wiadomo, że kadrę po 15 latach opuści Joachim Loew. Selekcjoner, który doprowadził Niemców do mistrzostwa świata oraz finału oraz półfinału Euro, nieco podkopał swoją legendę drugim nieudanym turniejem z rzędu. Na stanowisku selekcjonera zastąpi go dawny asystent, Hansi Flick.



Toni Kroos także zrezygnuje z reprezentacji Niemiec

To jednak nie koniec rozstań z niemiecką reprezentacją. Według "Bilda" zakończenie kariery reprezentacyjnej ma ogłosić Toni Kroos.



31-letni pomocnik Realu Madryt był podczas Euro podstawowym zawodnikiem niemieckiej kadry, jednak - podobnie jak jego partnerzy - nie błyszczał. Według niemieckich mediów decyzja piłkarza została podjęta zaledwie na rok przed mundialem, lecz jest nieodwołalna.



Nie jest tajemnicą, że po przejęciu kadry przez Hansiego Flicka Kroos zyskałby rywala do walki o miejsce w składzie w postaci Joshuy Kimmicha. Loew ustawiał kreatywnego piłkarza na prawym wahadle, natomiast Flick widzi w nim właśnie środkowego pomocnika. W środku pola u Niemców konkurencja jest olbrzymia. O skład walczą także m.in. Ilkay Guendogan i Leon Goretzka oraz bardziej ofensywni Thomas Mueller i Kai Havertz.



Niemniej odejście piłkarza klasy Kroosa może być dla Niemców bolesne. To zawodnik, będący podstawowym piłkarzem MŚ 2014 oraz Euro 2016, gdy Niemcy kolejno wygrywali turniej oraz dochodzili do półfinału.

Kroos, który w niemieckiej kadrze debiutował już w 2010 roku, zaliczył 106 spotkań w jej barwach. Zdobył 17 bramek, zaliczył 19 asyst. Na ostatnich czterech wielkich turniejach nie opuścił ani minuty.

Zdjęcie Toni Kroos / CHRISTOF STACHE / AFP

