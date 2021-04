Euro 2020: Baza Portugalii na Węgrzech

Broniąca tytułu mistrzów Europy Portugalia zdecydowała, że ich bazą podczas Euro 2020 będzie Budapeszt. Tak też zakładał ich pierwotny plan, choć wiele drużyn zdecydowało się ze względów pandemicznych na zmianę lokalizacji swojego miejsca pobytu podczas turnieju.

Informację, że podczas turnieju Portugalczycy będę trenować głównie w Budapeszcie, ogłoszono już w ubiegłym roku. Po przełożeniu czempionatu o rok z powodu pandemii COVID-19 i zmianie niektórych miast-gospodarzy niektóre drużyny wybrały także nowe lokalizacje swoich baz.



Podopieczni trenera Fernando Santosa trafili do bardzo silnej grupy F, razem z mistrzami świata Francuzami, mistrzami globu z 2014 roku Niemcami i Węgrami. Portugalczycy dwa mecze w tej fazie rywalizacji zagrają w Budapeszcie - 15 czerwca z reprezentacją gospodarzy i 23 czerwca z "Trójkolorowymi". W międzyczasie, 19 czerwca, czeka ich pojedynek z Niemcami w Monachium.



W ramach przygotowań do turnieju ekipa, której gwiazdą jest Cristiano Ronaldo, zagra towarzysko z Hiszpanią 4 czerwca w Sewilli, a pięć dni później z Izraelem. Miejsce rozegrania drugiego ze spotkań nie zostało jeszcze podane, ale powinno się ono odbyć w Portugalii.



Santos skład na ME ma podać 20 maja.

