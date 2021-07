Euro 2020. Angielscy kibice pobili Włochów

Finał Euro 2020 pomiędzy Anglią i Włochami rozgrywany jest na Wembley. Kibice z Wysp mają przygniatającą przewagę na trybunach.



Z Włoch przyjechało niewielu kibiców. Po wjeździe do Wielkiej Brytanii trzeba bowiem przejść kwarantannę, co odstrasza wielu fanów.



Mimo, że Anglicy przebywali w swoim gronie, przed meczem doszło do zamieszek. Zdemolowano część Londynu. Pobici zostali też niektórzy włoscy kibice, wchodzący na stadion.



MP

