Christian Eriksen padł bezwładnie na murawę w 43. minucie sobotniego spotkania Dania - Finlandia (0-1). Stracił równowagę bez kontaktu z przeciwnikiem. Na trybunach stadionu Parken w Kopenhadze zapanowała groza.



Natychmiast przy koledze z zespołu pojawił się Simon Kjaer, kapitan reprezentacji gospodarzy, i to on jako pierwszy udzielił mu pomocy. Udrożnił drogi oddechowe, a następnie instruował pozostałych partnerów, gdy ci ustawiali wokół Eriksena kordon, by osłonić rozgrywający się dramat przed okiem kamer.



W pewnej chwili na murawę weszła roztrzęsiona partnerka Eriksena, matka dwójki jego dzieci - Sabrina Kvist Jensen. Przy niej również zalazł się Kjaer. Serdecznie objął kobietę i próbował ją podtrzymać na duchu.

Simon Kjaer kapitanem AC Milan?

Jak donosi "Daily Mail", władze AC Milan rozważają powierzenie 32-latkowi kapitańskiej opaski w najbliższym sezonie - jako wyraz uznania dla jego bohaterskiej postawy. W minionym cyklu nosił ją Alessio Romagnoli, dopóki... nie stracił miejsca w wyjściowej jedenastce.

Jego zastępcą był z kolei Gianluigi Donnarumma. Wiadomo już jednak, że bramkarz reprezentacji Włoch przenosi się do PSG. Wszystko wskazuje zatem na to, że niebawem to właśnie Kjaer doczeka się na San Siro wyróżnienia, które wcześniej spotkało go w duńskiej kadrze.

