Euro 2020 Belgia - Portugalia. Jeden gol zdecydował o wyniku szlagieru 1/8 finału Euro 2020

Do Ronaldo należy wiele innych rekordów, w tym liczby bramek w ME (i wliczając kwalifikacje, i wyłącznie w turniejach finałowych) oraz w ważnych imprezach (turniejach finałowych ME i MŚ).

W niedzielę Portugalia przegrała z Belgią 0-1 w 1/8 finału, więc słynny "CR7" już tych osiągnięć nie poprawi, a gdy rozpocznie się następna edycja ME, będzie miał 39 lat...

Tak czy inaczej Ronaldo zapisał się na wiele sposobów w historii światowego futbolu, a w ME pod wieloma względami nie ma sobie równych.

Euro 2020. Rekordowe osiągnięcia Cristiano Ronaldo:

5 - w tylu turniejach finałowych ME uczestniczył Portugalczyk. Zadebiutował w 2004 w ojczyźnie, kiedy gospodarze niespodziewanie przegrali w meczu o trofeum z Grecją. Grał też w Austrii i Szwajcarii w 2008 oraz w Polsce i na Ukrainie w 2012, a we Francji w 2016 sięgnął po trofeum. W tym roku został jedynym w historii piłkarzem z udziałem w pięciu turniejach ME.

5 - w każdym z turniejów, w których wystąpił, Ronaldo zdobył przynajmniej jedną bramkę (dwie w 2004, jedną w 2008, po trzy w 2012 i 2016, pięć w 2021). Nikt inny nie trafił do siatki w więcej niż trzech turniejach finałowych.

14 - Ronaldo ma już łącznie 14 bramek w turniejach finałowych ME i jest także pod tym względem niezrównany. Przed rozpoczęciem tegorocznej edycji dzielił rekord dziewięciu strzelonych goli z Francuzem Michelem Platinim.

21 - tyle bramek zdobył Ronaldo w wielkich turniejach (finałowych MŚ lub ME). W tym roku wyprzedził dotychczasowego rekordzistę Niemca Miroslava Klosego, który miał 19 goli.

25 - Portugalczyk wystąpił w tylu meczach turnieju finałowego ME i już teraz jest pod tym względem rekordzistą.

45 - Ronaldo zdobył dotychczas 45 goli w turniejach ME, wliczając kwalifikacje, i pod tym względem również nie ma sobie równych. Drugi w klasyfikacji wszech czasów jest Szwed Zlatan Ibrahimovic - 25. Robert Lewandowski ma 23.

60 - w tylu meczach ME wystąpił słynny "CR7", wliczając też kwalifikacje. Poprawił tym samym rekord należący do włoskiego bramkarza Gianluigiego Buffona - 58 występów. Dotychczasowy bilans Ronaldo: 37 zwycięstw, 13 remisów, 10 porażek.

109 - tyle goli zdobył Ronaldo w oficjalnych występach w drużynie narodowej. To wyrównanie rekordu wszech czasów należącego do irańskiego napastnika Ali Daeia. Ten dorobek Portugalczyk może poprawić choćby w tegorocznych meczach eliminacji mistrzostw świata.

