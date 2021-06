Po pierwszej połowie czwartkowego meczu Duńczycy prowadzili 1-0. Po zmianie stron musieli jednak uznać wyższość rywala.

Wszystko zmieniło wejście na boisko Kevina De Bruyne, który najpierw zanotował asystę przy podaniu Thorgana Hazarda, a następnie sam trafił do siatki po zagraniu jego brata - Edena.

Warto zaznaczyć, że w 10. minucie mecz został - zgodnie z planem - przerwany. Rozległa się burza braw i zaczęto bardzo donośnie skandować imię Christiana, aby mógł wszystko usłyszeć na własne uszy w nieodległym szpitalu, w którym przebywa po tym, jak zasłabł w meczu z Finlandią, gdy zatrzymała się praca jego serca.

Euro 2020. Eriksen przesłał wiadomość reprezentacji Danii

Całe szczęście 29-latek czuje się już dobrze i po meczu przekazał wiadomość swoim reprezentacyjnym kolegom.

- Napisał do nas na grupie na jednym z komunikatorów. Stwierdził, że jesteśmy fantastyczni. Przeczytałem to, gdy wszedłem do szatni - przyznał Martin Braithwaite, cytowany przez Tuttomercatoweb.com. - Mecz rozpoczął się fantastycznie. Pokazaliśmy, jak silni jesteśmy psychicznie. Graliśmy dla Christiana i całego kraju. Słyszeliśmy cały stadion wokół nas, to było ekscytujące - dodał napastnik FC Barcelona.

TB