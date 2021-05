Dwóch piłkarzy Ekstraklasy w kadrze debiutanta na Euro

Robert Ivanov z Warty Poznań i Albin Granlund ze Stali Mielec są szerokiej kadrze reprezentacji Finlandii na Euro 2020. Wśród powołanych do kadry jest też były piłkarz Lecha Poznań, Paulus Arajuuri.

Powołanie do kadry Finlandii na Euro 2020 Roberta Ivanova to dla Warty Poznań pierwsza w historii sytuacja, gdy jej piłkarz może zagrać na mistrzostwach Europy. Podobnie jest w przypadku Albina Granlunda i Stali Mielec. Do tej pory Robert Ivanov w reprezentacji Finlandii zagrał trzy razy - towarzysko przeciw Szwecji i Finlandii w 2019 roku i przeciw Szwajcarii, w marcu tego roku, gdy popisał się efektowną "siatką" na Shakirim. Albin Granlund występów w kadrze ma więcej, bo 19, w tym w eliminacjach mistrzostw świata, Euro i w Lidze Narodów.





Kadra Finlandii na Euro 2020

Powołania do reprezentacji Finlandii na Euro 2020:

Lukas Hradecký (Bayer 04 Leverkusen), Jesse Joronen (Brescia Calcio), Anssi Jaakkola (Bristol Rovers), Juhani Ojala (Vejle Boldklub), Leo Väisänen (IF Elfsborg), Sauli Väisänent (Chievo Verona), Paulus Arajuuri (Pafos FC), Daniel O’Shaugnessy (HJK), Robert Ivanov (Warta Poznań), Albin Granlund (Stal Mielec), Jere Uronen (KRC Genk), Nicholas Hämäläinen (Queens Park Rangers), Nikolai Alho (MTK Budapeszt), Pyry Soiri (Esbjerg fB), Glen Kamara (Rangers FC), Joni Kauko (Esbjerg fB), Onni Valakari (Pafos FC), Rasmus Schüller (Djurgårdens IF), Thomas Lam (PEC Zwolle), Tim Sparv (AEL Larissa), Fredrik Jensen (FC Augsburg), Joel Pohjanpalo (1.FC Union Berlin), Lassi Lappalainen (CF Montréal), Marcus Forss (Brentford FC), Jasin Assehnoun (FC Lahti), Teemu Pukki (Norwich City)

Mecze Finlandii na Euro 2020

Finlandia na Euro zagra z Danią (12 czerwca, godz. 18, Kopenhaga), Rosją (16 czerwca, godz. 15, Sankt Petersburg) i Belgią (21 czerwca, godz. 21, Sankt Petersburg). Przed turniejem zmierzy się towarzysko ze Szwecją (29 maja, Solna) i Estonią (4 czerwca, Helsinki). Finlandia pierwszy w historii zakwalifikowała się do finałów mistrzostw Europy - w grupie eliminacyjnej zajęła drugie miejsce za Włochami, a przed Grecją, Bośnią i Hercegowiną, Armenią oraz Liechtensteinem.

