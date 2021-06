Mecz Dania - Belgia na Euro 1984 kończył zmagania w grupie A. Wszystkie spotkania w tej grupie wygrała Francja (która potem zdobyła tytuł), wszystkie swoje mecze przegrała Jugosławia. O drugie miejsce i półfinał Euro bój stoczyły Dania i Belgia.





Mecz Dania - Belgia na Euro i wspaniała remontada

Ze względu na bilans bramkowy, a więc rozmiary porażki z Francją i rozmiary zwycięstwa z Jugosławią, Danii do drugiego miejsca i awansu wystarczał remis, a Belgia musiała wygrać. I to Belgia w pierwszej połowie rzuciła się do ataku.



Gole Ceulemansa i Vercauterena zdobyte w ciągu trzynastu minut (między 26. a 39. minutą) dały Belgii prowadzenie 2-0, ale jeszcze przed przerwą kontaktowego gola zdobył z rzutu karnego Frank Arnesen. Druga połowa była już skutecznym pościgiem Duńczyków - najpierw Kenneth Brylle Larsen (60. minuta), a potem Preben Elkjaer Larsen (84.) doprowadzili kibiców i piłkarzy Belgii do łez.





Reklama

Wideo youtube

Mecz Dania - Belgia na Euro 2020. Gdzie oglądać transmisję?

Mecz Dania - Belgia w Kopenhadze rozpocznie się o godz. 18, transmisja tv (i stream online) w TVP, relacja audio (Słuchaj na żywo!) i relacja tekstowa na żywo w Sport.Interia.pl.

BN



Zdjęcie Mecz Dania - Belgia na Euro 2020 to powtórka z Euro 1984. Skład Danii 1984 na zdjęciu sprzed półfinału z Francją: Ole Qvist, Soren Busk, Morten Olsen, Ivan Nielsen, Soren Lerby, Jens Jorn Bertelsen, Allan Simonsen, Frank Arnesen, Michael Laudrup, Preben Elkjaer Larsen i Klaus Berggreen