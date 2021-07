Euro 2020 za nami. W decydującym meczu na Wembley Włosi po seria karnych 3-2 pokonali Anglików. Po 120 minutach był remis 1-1. Jak ocenić trwający miesiąc turniej? Pytamy o to jednego z "Orłów" Kazimierza Górskiego.



- Co mnie zaskoczyło, to postawa reprezentacji Anglii i jej konsekwentna gra. Pamiętamy Anglików z przeszłości, gdy tylko długa piłka, a teraz potrafią ją rozegrać, przytrzymać. W półfinałowym meczu pomógł im sędzia, ale tak też bywa. Co do Włochów, to może nie ma tam jakiś wielkich indywidualności, ale dobrze funkcjonują jako drużyna.

- Grają ładnie od tyłu, nie robią "baboli". Zresztą jak Anglicy, bo tracili mało bramek. A czy zagrały dwa najlepsze zespoły? Trochę jednak brakuje mi Duńczyków, bo zostali skrzywdzeni. W tym półfinale z Anglikami grali jak równy z równym, choć nikt na nich za bardzo nie liczył. Inni słabo, jak przykładowo Niemcy. Nie można się jednak cały czas przywiązywać do tych samych nazwisk - ocenia Henryk Wawrowski, były reprezentant i były wiceprezes ds. szkolenia Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej.

W turnieju padało wyjątkowo dużo goli. Średnia na mecz to prawie 2,78 na spotkanie. Była ona najwyższa od czasu ME w 1980 roku we Włoszech, gdzie po raz pierwszy zagrało osiem reprezentacji, a gdzie średnia na gola wynosiła ledwie 1,93.

- Piłka zawsze powinna być na tak. Włosi jak stosowali swoje słynne catenaccio, to w meczu padała albo jedna bramka, albo nie było ich wcale. Po to jednak kibic przychodzi na mecz, żeby coś pooglądać, żeby było ciekawie. To że tak jest, to też pewnie kwestia szkolenia, które teraz wygląda inaczej. Bramkę atakują prawie wszyscy, widzimy jak to wygląda w wykonaniu tych najlepszych i taką piłkę, to się z przyjemnością ogląd



Widać, jak wprowadzają piłkę do gry od tyłu, to wszystko jest dokładne, z głową, nie ma jakiegoś walenia na pałę - podkreśla Wawrowski. Kolejne Euro za trzy lata w Niemczech. Oby było równie wiele emocji jak teraz!

Michał Zichlarz

Średnia bramek na mecz w mistrzostwach Europy od 1980 roku:

1980 rok - 1,93

1984 - 2,73

1988 - 2,27

1992 - 2,13

1996 - 2,06

2000 - 2,74

2004 - 2,48

2008 - 2,48

2012 - 2,45

2016 - 2,12

2020 - 2,78