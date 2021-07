Było blisko ważnej zmiany: Kane nie miałby szans na swojego gola w półfinale Euro

W dogrywce półfinału Euro 2020 między Anglią i Danią, podyktowany został rzut karny po upadku Raheema Sterlinga, który cały czas wzbudza wielkie kontrowersje. De facto ten rzut karny dał bowiem Anglii awans do finału Euro 2020. Co prawda strzał Harry'ego Kane'a z rzutu karnego został obroniony przez Kaspra Schmeichela, ale duński bramkarz odbił piłkę pod nogi Anglika, którego dobitka była już skuteczna. Co ciekawe, nie tak dawno było blisko zmiany przepisów gry, która sprawiłaby, że taka dobitka rzutu karnego nie byłaby możliwa.

Rzuty karne podczas gry bez dobitek? IFAB rozważał zmianę

W drugiej połowie 2018 roku, IFAB (International Football Association Board), czyli organizacja zajmująca się tworzeniem oraz nowelizacją przepisów gry w piłkę nożną, rozważał pakiet zmian, o czym informował m.in. niemiecki magazyn "Kicker". Wśród nowelizacji, które weszły w życie, jest np. ta dotycząca zmian piłkarzy w czasie meczu - mają oni opuszczać boisko nie przy ławkach rezerwowych, a tam, gdzie jest im najbliżej do zejścia z placu gry.

Ważna zmiana miała też dotyczyć rzutów karnych wykonywanych w czasie meczu - tak jak w przypadku konkursu "jedenastek", dobitka miała zostać zakazana. Argumentem za tym wyjściem jest fakt, że strzelcy w pojedynku z 11 metrów z bramkarzami mają i tak dużo większe szanse niż oni, a możliwość dobijania jeszcze te szanse zwiększa. Zmiana dotycząca rzutów karnych podczas meczów, która miała wejść w życie od sezonu 2019/2020, ostatecznie nie została jednak zatwierdzona.

Przy okazji: nie wszyscy zdają sobie sprawę, że w sytuacji, gdy strzelec rzutu karnego trafi piłką w poprzeczkę lub słupek, po czym futbolówka do niego wróci, nie ma on prawa jej ponownie kopnąć - przy wykonywaniu stałych fragmentach gry, jeden piłkarz nie może bowiem kopnąć piłki dwa razy z rzędu. Nie wszyscy kibice o tym pamiętają, a nawet sami piłkarze miewają z tym kłopot - swój rzut karny po trafieniu piłką w słupek dobijał kiedyś m.in. Rafał Boguski w meczu Warta Poznań - Wisła Kraków w Pucharze Polski. Jego trafienie z dobitki nie mogło zostać uznane.



Kane jak Alioski, Żurawski, Citko i Xabi. Słynne dobitki rzutów karnych

Bramka Harry'ego Kane'a zdobyta po dobitce rzutu karnego w półfinału Euro 2020 między Anglią i Danią będzie jednym z najbardziej znanych goli zdobytych w takich okolicznościach. Na tym samym Euro 2020 gola po dobitce swojego karnego zdobył też Ezgjan Alioski w meczu Macedonia Północna - Ukraina. Dwa tego typu gole na jednym turnieju to jednak sytuacja powyżej średniej. Podczas mundialu 2002 i meczu Argentyna - Szwecja, karnego zmarnowanego przez Ariela Ortegę poprawił Hernan Crespo. W przypadku reprezentacji Polski, pierwszym skojarzeniem są dobijane rzuty karne Marka Citki w towarzyskim meczu z Brazylią (1997) i Macieja Żurawskiego w eliminacyjnym spotkaniu z Austrią (2005). Najsłynniejszym dobitym rzutem karnym w Lidze Mistrzów jest ten Xabiego Alonso w legendarnym finale Milan - Liverpool w 2005 roku, po którym angielski zespół doprowadził do remisu 3-3, choć przegrywał 0-3.



Anglia - Włochy, finał Euro 2020 - gdzie oglądać?

Finał Euro 2020 między Anglią i Włochami odbędzie się na Wembley w Londynie w niedzielę o godz. 21, transmisja w TVP, relacja audio na Sport.Interia.pl.



