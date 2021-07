Brytyjskie media grzmią po finale: Znowu to samo

Euro 2020

- Znowu to samo - podsumowano na stronie internetowej brytyjskiej gazety "Daily Star" porażkę Anglii w rzutach karnych 2-3 z Włochami w finale Euro 2020. To nawiązanie do historii nieudanych serii "jedenastek" tej reprezentacji.

