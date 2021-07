Włoskie media pozostają niezawodne, jeśli chodzi o prześwietlanie przeszłości arbitrów. Czwartkowe wydanie "Corriere dello Sport" przytacza niechlubny incydent z udziałem Slavko Vinczicia, który będzie głównym rozjemcą szlagieru 1/4 finału Euro 2020: Belgia - Włochy.



Okazuje się, że 41-letn obecnie arbiter w ubiegłym roku został aresztowany na ranczu w Suho Polje, małym miasteczku niedaleko Bijeljiny na terenie Bośni i Hercegowiny. Stało się tak w wyniku policyjnego nalotu na imprezę, w której brały również udział panie do towarzystwa.



Slavko Vinczić uniknął prokuratorskich zarzutów

Zatrzymano wówczas w sumie 26 mężczyzn oraz dziewięć kobiet przebywających na ranczu... zawodowo. Na miejscu znaleziono broń i narkotyki, będące przedmiotem nielegalnego handlu. Kilkunastu osobom postawiono zarzuty prokuratorskie.

Ostatecznie nie było wśród nich Vinczicia, który został zwolniony do domu po kilku godzinach. Wstydliwa historia ciągnie się jednak za nim do dzisiaj.



- Przyjęcie zaproszenia na tę imprezę to był największy błąd w moim życiu. Nie znałem tam większości osób. Przyszedłem ze swoimi partnerami biznesowymi, później zostaliśmy aresztowani - opowiadał Vinczić w rozmowie ze słoweńskim serwisem 24ur.com.

Słoweński arbiter, rodak szefa UEFA Aleksandra Czeferina, do tej pory prowadził 12 meczów Ligi Mistrzów, 19 spotkań Ligi Europy i cztery potyczki Ligi Narodów. Finały Euro 2020 to jego pierwszy turniej rangi mistrzowskiej.

Na tegorocznym czempionacie gwizdał już w spotkaniach Hiszpania - Szwecja i Szwajcaria - Turcja. Ustrzegł się poważniejszych błędów, ale i tak jego nominacja na sędziego meczu ćwierćfinałowego wydaje się co najmniej zaskakująca.



Początek meczu Belgia - Włochy w Monachium o godz. 21.00. Legalna relacja audio live tylko w Interii.

